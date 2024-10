Incontro tra il Ministro Urso e i Sindaci del comprensorio del Cuoio: Petrucci: “Un Primo Passo per il Settore Conciario”

Scritto da admin• 5:12 pm• Pisa, Politica

PISA – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa di Diego Petrucc (FdI), Consigliere regionale.

“Il Ministro del Made in Italy Adolfo Urso ha incontrato una delegazione di sindaci del Comprensorio del Cuoio, composta dal sindaco di Santa Croce sull’Arno Roberto Giannoni, dal sindaco di Castelfranco di Sotto Fabio Mini, dalla sindaca di Santa Maria a Monte Manuela Del Grande, dalla vicesindaca di San Miniato Azzurra Bonaccorsi, dal sindaco di Montopoli in Vald’Arno Linda Vanni e dal sindaco di Fucecchio Emma Donnini. Erano presenti anche rappresentanti delle associazioni di categoria, tra cui il vicepresidente dell’Associazione Conciatori di Santa Croce sull’Arno Roberto Lupi, il presidente del Consorzio Conciatori di Ponte a Egola Michele Matteoli, il presidente e il direttore di Assa – Associazione Lavorazioni Conto Terzi di Santa Croce sull’Arno, Alberto Giannangeli e Gionata Moroni, e il vicepresidente del Consorzio Toscana Manifatture Luca Sani, accompagnati dal consigliere regionale di Fratelli d’Italia Diego Petrucci. “Ringraziamo il Ministro Urso per la sua disponibilità ad ascoltare le esigenze del settore”, ha dichiarato il consigliere regionale Petrucci al termine dell’incontro. “Era fondamentale aprire un focus sul settore conciario e calzaturiero all’interno del contesto più ampio della moda. L’incontro di oggi rappresenta il primo passo verso un obiettivo comune. La vera novità è la creazione di una nuova interlocuzione diretta e senza filtri tra il Comprensorio e il Governo, a testimonianza del riconoscimento del valore inestimabile del Comprensorio toscano, che produce il 98% del cuoio da suola e il 35% delle pelli a livello nazionale. Spero che la Regione Toscana decida di interrompere la campagna propagandistica inopportuna contro il Governo Meloni, che non fa altro che logorare i rapporti con Roma. L’incontro di oggi è anche un passo verso la ricostruzione del dialogo tra la Toscana e il Governo. È fondamentale non utilizzare questo momento per la campagna elettorale, ma piuttosto lavorare insieme per il bene del territorio e della nostra produzione artigianale, unica a livello internazionale.”

Last modified: Ottobre 6, 2024