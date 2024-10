Finali del Tricolore Junior: i giovani talenti si sfideranno a Ponte a Egola

Scritto da admin• 5:18 pm• Pisa, San Miniato, Sport, Sport

SAN MINIATO – Le finali del tricolore Junior si svolgeranno al Santa Barbara di Ponte a Egola il 5 e 6 ottobre, dove giovani talenti si sfideranno su un tracciato che ha una lunga storia. L’evento, organizzato dal Moto Club Pellicorse in collaborazione con il promoter Off Road Pro Racing, prevede una variazione del terreno che potrebbe influenzare le prestazioni dei piloti.

Dopo le competizioni di Fermo, si attende un’ulteriore definizione delle classifiche in vista della finale di Ottobiano. In particolare, la classe 125 vedrà Francesco Bellei (Ktm – GS Fiamme Oro) come favorito, dopo la sua doppietta a Fermo. I suoi principali rivali sono Alessandro Gaspari (Ktm – Gaerne) e il duo Nicolò Alvisi (Ktm – AMX) e Brando Rispoli (TM – Torre della Meloria).

Nella categoria Senior, Andrea Uccellini (Husqvarna – Fashion Bike Ragni Moto) è il capoclassifica e favorito, mentre David Cracco (Ktm – Brogliano) ed Edoardo Riganti (Husqvarna – Gorlese – Manetta Team) sperano in una rimonta.

Pietro Riganti (Husqvarna – Gorlese – Manetta Team) si presenta come il favorito nella categoria Junior, con Patrick Manfredotti (Gasgas – AM Crociati Parma) e Giacomo Donde (Gasgas – 3MXteam Motorsport) come possibili sfidanti.

Infine, Roko Ivandic (Ktm – Manzano) domina tra i Cadetti, seguito da Antony Montoneri (Ktm – Pardi Racing Royal Pat) e Nico Giacobbe (Ktm – Lusia ASD).

In tutte le categorie, prosegue anche il Challenge Yamaha Blu Cru, con competizioni aperte.

Last modified: Ottobre 6, 2024