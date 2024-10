Da Sora Bruna, cucina toscana e tanta allegria

Scritto da Antonio Tognoli• 5:01 pm• Redazionale aziende

In viale Boboli a San Giuliano Terme, vicinissimo al ponticello, possiamo trovare il ristorante Sora Bruna dove Michela Saviozzi e Ladislau Papai sono in cucina e Alessandro Ciardelli serve ai tavoli.

Ho incontrato Michela ed Alessandro e mi sono fatto raccontare la storia del loro locale.

di Leonardo Miraglia

Sora Bruna, come mai questo nome?

Il nome deriva da un personaggio di una commedia in vernacolo toscano che si intitola “Dio li fa e poi…” (scritta da Alessandro Ciardelli, ndr) che ha debuttato due anni fa, è stata una bella esperienza e la titolare Michela Saviozzi interpretava il ruolo della Sora Bruna e quindi quando si decise di aprire il ristorante ci venne in mente di chiamarlo come il personaggio di Michela nella commedia.

Michela, mi racconta la storia di questo locale? Da quanto tempo ci siete? Come è nata l’idea?

Sono stata una dipendente d’eccellenza per tanti anni ed in me nel tempo era cresciuta la voglia di coronare il sogno di aprire un’attività tutta mia, ma mi serviva una spinta, un incoraggiamento.

Questo stimolo me lo ha dato Alessandro che da quando siamo diventati amici mi ha sempre spronato ad aprire un ristorante e da quando il Sora Bruna esiste ne è un collaboratore.

La scelta del locale fu quasi casuale: avvenne che un giorno passammo qui davanti e Alessandro disse: “Questo diventerà tuo, questo sarà tuo” e così fu deciso di comperare il fondo e di aprire il Sora Bruna che è aperto ormai da oltre due anni.

Qual è la vostra idea di cucina?

Il Sora Bruna prepara piatti della cucina tradizionale toscana, l’idea è quella di mettere in tavola le pietanze della nonna, questa è la nostra scelta culinaria d’estate come d’inverno ed oltre ai piatti toscani abbiamo anche la pinsa romana fatta al forno a legna.

Raccontatemi una particolarità del ristorante.

Alessandro che, oltre che portare in tavola i piatti, è anche la mente pensante della parte ricreativa del locale ha precisato che oltre al mangiare bene si può anche passare un’ottima serata grazie al karaoke ma anche grazie ai gruppi che suonano live il sabato sera e quindi serate di jazz, rock e pop oltre al cabaret.

Adesso che siamo entrati nell’autunno cosa si viene a mangiare da Sora Bruna?

Cinghiale, bistecche e tortelli al ragù ma il piatto più famoso e sempre disponibile è il Superbruna un tagliere di varie misure in funzione di quante persone lo gradiscono e dove sopra ci troviamo colori e profumi dati da salumi, formaggi, sformatini, frutta, frittatine, una pietanza bella da vedere e buona da mangiare.

Finita l’intervista ci siamo salutati cordialmente e andandomene mi sono portato via un mix di genuinità, serenità e tanta amicizia.

Last modified: Ottobre 6, 2024