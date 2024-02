Incontro pubblico dell’Adiconsum a Pontedera

Scritto da admin• 6:09 pm• Pontedera, Attualità, Tutti

PONTEDERA – Giovedì 15 febbraio dalle 15:30 a Pontedera, presso la sala del Sacro Cuore in Via Tosco Romagnola 2, si terrà un incontro pubblico promosso dalla Federazione dei Pensionati della Cisl territoriale di Pisa in collaborazione con Adiconsum Cisl, l’associazione dei consumatori promossa dalla Cisl, e con Anteas, l’associazione del tempo libero per la terza età.

di Leonardo Miraglia

Il pomeriggio verrà inaugurato da un intervento del Segretario Generale della FNP di Pisa Fabrizio Roberti e si chiuderà con le conclusioni tratte dal Segretario Generale UST di Pisa Dario Campera.

Nel contesto potranno essere ascoltati due interventi che verteranno su temi di stretta attualità: le truffe informatiche e tradizionali e la liberalizzazione del mercato dell’energia.

L’argomento riguardante le truffe sarà analizzato con il supporto e la collaborazione dell’associazione Polizia di Stato e quello della liberalizzazione del mercato dell’energia avrà come relatore un esperto dell’Adiconsum di Pisa.

I temi che verranno affrontati sono decisamente delicati.

Il fenomeno delle truffe è evidentemente sempre più presente e sempre più difficile da contrastare, poiché i truffatori sono ormai specializzati in truffe informatiche di altissimo livello.

Per quanto riguarda, invece, la liberalizzazione del mercato energetico si nota una forte pressione commerciale, sia da parte dei venditori porta a porta che da quelli che agiscono via telemarketing, che necessita che i cittadini consumatori, soprattutto i più anziani e i più vulnerabili, siano correttamente informati per evitare che incorrano in qualche errore o, peggio, in qualche truffa.

Adiconsum, che si farà latrice di tutte queste informazioni, è l’associazione dei consumatori della Cisl che sta sviluppando la propria azione su tutto il territorio della provincia pisana.

L’associazione è presente a Pisa presso la sede della Cisl in Via Corridoni 36 con un consulente attivo il lunedì, il mercoledì mattina ed il venerdì pomeriggio.

Mentre, a Pontedera un esperto di Adiconsum è presente il mercoledì mattina presso la sede della Cisl in Via Brigate Partigiane 45 ed a Volterra il referente di zona è presente presso la sede della Cisl in Via dell’Ortaccio 11 il lunedì mattina.

Adiconsum svolge la sua opera di tutela soprattutto a favore delle persone più vulnerabili e più fragili; questo servizio offerto dalla Cisl, in cui gli iscritti hanno una corsia preferenziale per quanto riguarda sia l’accoglienza che il trattamento delle pratiche, è aperto anche ai non iscritti ed è assolutamente gratuito.

Inoltre, sia presso lo sportello di Pisa che presso i punti di assistenza di Pontedera e Volterra si potrà anche ottenere una consulenza legale (gratuitamente la prima volta) offerta da alcuni avvocati convenzionati con Adiconsum.

I servizi di Adiconsum, ovviamente, non si limitano solo alla tutela dei consumatori nel campo dell’energia, ma anche per quanto riguarda tutti i disservizi, che siano telefonici piuttosto che nei trasporti, come per il tema della garanzia di conformità per i prodotti acquistati e per tutte le questioni relative ai tributi.

