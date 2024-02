Di Giacomo (S.PP.): “Suicidio detenuto a Pisa certifica la peggiore emergenza di tutti i tempi per il nostro sistema penitenziario

Scritto da admin• 6:28 pm• Pisa, Attualità, Tutti

PISA – “Il 19esimo suicidio, dall’inizio dell’anno, di un detenuto – quello avvenuto a Pisa – certifica

la peggiore emergenza di tutti i tempi per il nostro sistema penitenziario. Siamo ad uno

stillicidio di vite umane che Ministero alla Giustizia, Amministrazione Penitenziaria,

Parlamento e politica non sono in alcun modo in grado di fermare”.



Così Aldo Di Giacomo,

segretario generale del S.PP. per il quale “non c’è detto popolare più adatto di quello che

“mentre il medico studia il malato muore” per bocciare la geniale idea del viceministro della

Giustizia Sisto di costituire “un tavolo di lavoro”. È da anni – aggiunge Di Giacomo – che si

pensa di “studiare” il fenomeno dei suicidi con commissioni e comitati di esperti ma i

risultati sono purtroppo evidenti. Per noi la strada è una sola: nella più grave emergenza

carceraria italiana che ha fatto diventare il nostro sistema penitenziario di gran lunga il

peggiore d’Europa servono gesti forti, come le dimissioni di chi ha responsabilità dirette al

Ministero e di Amministrazione Penitenziaria e non certo tavoli. Non si può “giocare” con le

vite umane dei detenuti e del personale penitenziario che continua ad essere oggetto di

aggressioni e violenze– 1800 casi nel 2023 – con una situazione che è sfuggita

completamente al controllo dello Stato. Sono sempre le famiglie dei detenuti e del

personale a pagarne le conseguenze. Uno Stato che non garantisce la vita delle persone che

ha in custodia e quella dei suoi servitori non si può considerare uno Stato civile e non

saranno certo le “lacrime di coccodrillo” versate in queste ore in ambienti politici e

parlamentari a mettere a posto la coscienza di chi ha responsabilità sullo stato di anarchia

del sistema carcerario”.

