Incontro con Papa Francesco: le Acli pisane hanno celebrato 80 anni di impegno sociale

Pisa, Attualità

PISA – Le Acli pisane hanno partecipato sabato 1° giugno all’udienza con Papa Francesco per celebrare gli 80 anni dell’associazione fondata nel 1944 e attualmente guidata dal pisano Emiliano Manfredonia. Circa un centinaio di aclisti sono partiti in due pullman da Pisa durante la notte per arrivare puntuali alle 7 all’ingresso di Piazza San Pietro.

Il presidente delle Acli pisane, Andrea Valente, ha espresso soddisfazione per l’incontro con il Pontefice, descrivendolo come rigenerante e rivitalizzante. Valente ha riportato che hanno chiesto al Santo Padre un incoraggiamento per continuare il loro impegno come associazione, sottolineando la necessità di non avere timore nel prendere posizione e nel denunciare situazioni di degrado democratico, oltre a sostenere sempre le vie della pace.

Papa Francesco, oltre ad esprimere il suo supporto, ha riconosciuto e incoraggiato l’identità delle Acli come un’associazione popolare, sinodale, democratica, pacifica e cristiana, esortandoli a perseverare su questa strada.

Last modified: Giugno 3, 2024