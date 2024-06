Le squadre della prossima serie B

Scritto da admin• 6:49 am• Pisa SC



PISA – Con la promozione del Venezia in serie A si elenco di squadre per la prossima serie B quasi concluso. Manca solo la squadra che avrà la meglio nella finale play-off di serie C tra Vicenza e Carrarese.



Mantova (Promossa dalla Lega Pro)

Cesena (Promossa dalla Lega Pro)

Juve Stabia (Promossa dalla Lega Pro)

Vicenza o Carrarese (Promossa dalla Lega Pro tramite play-off)

Salernitana (Retrocessa dalla Serie A)

Sassuolo (Retrocessa dalla Serie A)

Frosinone (Retrocessa dalla Serie A)

Cremonese

Catanzaro

Palermo

Sampdoria

Brescia

Sudtirol

Reggiana

Cosenza

Pisa Sc

Cittadella

Modena

Spezia

Bari

