Pisa, Petrucci (FDI): “Piazza dei Miracoli è patrimonio di tutti – richiesta di interrogazione parlamentare per ripristinare l’accesso alle toilette anche con monete”

Scritto da admin• 6:54 am• Pisa, Politica

PISA – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa di Diego Petrucci, consigliere regionale di Fratelli d’Italia e coordinatore cittadino FdI

“Trovo inaccettabile la scelta di consentire l’accesso ai bagni pubblici solo mediante pagamento con modalità elettronica. È una scelta sbagliata, che crea un danno evidente a milioni di turisti e che, molto probabilmente, si ripercuoterà anche sulla città. È una decisione senza senso, considerando le lunghe file che si stanno formando davanti alle toilette pubbliche da quando non è più possibile usare le monete per accedervi. E se ci fosse un problema di connessione, cosa dovrebbero fare le migliaia di turisti che ogni giorno arrivano in Piazza dei Miracoli se hanno urgenze impellenti? Dovrebbero urinare all’ombra della Torre? Non possiamo trattare così le persone che vengono da tutto il mondo a visitare la nostra città, prosegue il Consigliere. “Ho pertanto chiesto all’On. Alessandro Amorese di presentare un’interrogazione parlamentare sulla vicenda. Mi auguro che l’Opera voglia fare un passo indietro: Piazza dei Miracoli non è una zona franca avulsa dalla città, uno Stato nello Stato. Va bene la straordinaria peculiarità del luogo, ma siamo a Pisa anche sotto la Torre“, conclude Petrucci.

Last modified: Giugno 3, 2024