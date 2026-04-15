Incontro con Carlo Lucarelli: appuntamento il 18 aprile al Teatro comunale di Capannoli

Written by Redazione• 7:56 am• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA- Sono aperte le prenotazioni per uno degli eventi principali della stagione 2025/2026: sabato 18 aprile alle ore 21.30 è in programma l’incontro con Carlo Lucarelli.

Scrittore, sceneggiatore, giornalista e volto noto della televisione e della radio, Lucarelli è tra le figure più riconosciute del panorama culturale italiano, autore di numerosi romanzi e saggi di successo.

Nel corso della serata sarà intervistato da Michele Quirici, con intermezzi musicali a cura di Oscar Bauer e la partecipazione del critico letterario Alessandro Celoni.

L’incontro offrirà al pubblico l’occasione di approfondire il percorso umano e professionale dell’autore, tra letteratura, televisione e impegno culturale. Al termine è previsto il firmacopie, realizzato in collaborazione con la libreria Ubik di via Roma.

Le prenotazioni sono già aperte per un appuntamento che si preannuncia tra i più attesi della stagione.

Last modified: Aprile 15, 2026