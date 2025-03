Incontro Coldiretti a Pisa: aggiornamenti e opportunità per le imprese agricole

Written by admin• 1:20 pm• Attualità, Pisa

PISA – Lunedì 24 marzo (ore 17), si terrà l’ultimo incontro sul territorio organizzato da Coldiretti per aggiornare, informare e illustrare alle imprese associate le attività sindacali e le strategie messe in atto per tutelare e valorizzare l’agricoltura locale.

Durante l’incontro, verranno presentate anche le prossime iniziative relative alle opportunità di crescita per le attività derivanti dai bandi, nonché le ultime novità sulla Politica Agricola Comune e tematiche previdenziali e assicurative, con particolare focus sulle polizze agevolate. L’appuntamento si svolgerà a Pisa, presso l’ufficio zona provinciale in via Nenni. Saranno presenti il presidente provinciale Marco Pacini, il direttore Giovanni Duò e gli agronomi e tecnici di Coldiretti Pisa.

Un tema centrale dell’incontro sarà lo stato di mobilitazione permanente di Coldiretti, impegnata nella difesa del reddito delle imprese agricole, dei consumatori e dei cibi naturali coltivati con il lavoro della terra, contrastando la concorrenza sleale e le importazioni di prodotti stranieri a basso costo. Recenti azioni eclatanti, come il blitz al porto di Civitavecchia e il corteo di 20.000 agricoltori a Parma, testimoniano l’impegno di Coldiretti nella richiesta di maggiore trasparenza, controlli e rigore nei confronti dei nuovi cibi, come quelli artificiali e ultra trasformati.

