Mazzarri e Boggi (Lista Boggi Sindaco), interrogazione all’amministrazione comunale sull’acquisto di auto di lusso per la Polizia Municipale

Written by admin• 1:13 pm• Politica, San Giuliano Terme

Nel documento inoltrato al primo cittadino anche la richiesta sulle recenti modifiche alla turnazione del personale

SAN GIULIANO TERME – Le Consigliere Comunali Elisabetta Mazzarri e Ilaria Boggi, della Lista Boggi Sindaco, hanno presentato un’interrogazione con richiesta di risposta scritta al Sindaco Matteo Cecchelli e all’Assessore Balatresi. Al centro della questione, due temi di rilevante impatto per la Polizia Municipale e la gestione della sicurezza urbana: l’acquisto di due nuove autovetture BMW e le recenti modifiche alla turnazione del personale.

Dubbi sull’acquisto di due BMW per 139.000 euro. Le Consigliere sollevano perplessità in merito alla decisione dell’Amministrazione di investire circa 139.000 euro nell’acquisto di due autovetture di alta gamma, nonostante il parco mezzi della Polizia Municipale sia già, a loro avviso, ampiamente fornito.

“Riteniamo sproporzionato questo investimento rispetto alle effettive necessità operative, considerando che il numero di agenti impiegati nel servizio esterno risulta inferiore a 15 unità”, dichiarano Mazzarri e Boggi.

Pur riconoscendo che il Codice della Strada consente l’utilizzo di fondi derivanti dalle sanzioni pecuniarie per il “potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l’acquisto di automezzi.”, le Consigliere si chiedono se non vi fossero necessità più urgenti rispetto all’acquisto di tali autovetture, come quelle previste per “interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, dimessa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell’ente” o altre “finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell’ente, all’installazione, all’ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani urbani del traffico, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli quali bambini, anziani, disabili, pedoni, ciclisti e allo svolgimento da parte degli organi di polizia locale , nelle scuole di ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all’educazione stradale.”.

A tal proposito, chiedono all’Amministrazione di chiarire: le motivazioni e i criteri che hanno portato alla scelta di acquistare le due BMW, Il numero totale di veicoli attualmente a disposizione della Polizia Municipale e il loro effettivo utilizzo quotidiano, un’analisi di costi-benefici relativa all’investimento e il suo impatto sul bilancio comunale e la tensione sulla riorganizzazione dei turni di servizio.

Oltre alla questione delle auto, Mazzarri e Boggi denunciano un clima di tensione all’interno della Polizia Municipale, attribuito alla recente riorganizzazione dei turni di servizio. Secondo le Consigliere, le modifiche introdotte – tra cui l’eliminazione dei turni festivi, domenicali e notturni avrebbero generato forte preoccupazione tra il personale, con possibili ripercussioni sulla sicurezza urbana e difficoltà nella gestione della vita privata degli agenti. La nuova turnazione potrebbe ridurre significativamente la presenza della Polizia Municipale nelle fasce orarie più critiche, compromettendo la capacità di garantire un servizio tempestivo ed efficace ai cittadini”, spiegano le Consigliere. Per questo motivo, chiediamo chiarimenti sulle ragioni che hanno portato alla modifica dei turni, se il personale e le rappresentanze sindacali siano stati coinvolti nella decisione e sullla compatibilità della nuova organizzazione con gli accordi sindacali preesistenti, sulle strategie dell’Amministrazione per garantire la sicurezza urbana nelle fasce orarie più critiche e sulle misure previste per risolvere le tensioni interne e migliorare il clima lavorativo”.

“Chiediamo come Consigliere di minoranza una risposta scritta da parte dell’Amministrazione, per garantire trasparenza e piena comprensione delle scelte adottate da condividere con la cittadinanza”, concludono Elisabetta Mazzarri e Ilaria Boggi della Lista Boggi Sindaco.

