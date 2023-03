Scritto da admin• 8:04 am• Pisa, Cronaca, Ponsacco, Tutti

PISA – Incidente stradale in via Livornese Est Località Perignano per uno scontro tra due auto con due persone incastrate all’interno dell’abitacolo ed un ferito nell’altra autovettura.



Sul posto sono Intervenute la Misericordia di Crespina, la Pubblica Assistenza di Ponsacco, Automedica di Pontedera, i CC e i Vigili del Fuoco.

Marzo 24, 2023