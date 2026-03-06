Written by Marzo 6, 2026 8:17 am Calcinaia, Attualità, Cronaca, Cronaca, Pisa, TOP NEWS HOME PAGE

Incidente nella notte a Calcinaia, un’auto si ribalta: tre feriti

CALCINAIA- Intervento dei Vigili del Fuoco di Pisa nella notte, alle 23.38, in via Tosco Romagnola Ovest all’angolo con via Mazzei, nel comune di Calcinaia, a seguito di un incidente stradale.

Nello scontro, avvenuto all’altezza dell’incrocio, sono rimaste coinvolte due automobili e una delle vetture, dopo l’impatto, si è ribaltata sulla carreggiata. Tre le persone rimaste ferite.

I Vigili del Fuoco hanno operato insieme al personale sanitario del 118 e alle forze dell’ordine, provvedendo anche alla messa in sicurezza dei veicoli e dell’area dell’incidente. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri per i rilievi del caso.

