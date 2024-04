Incidente a Migliarino: cinque feriti a bordo di un pulmino. Allertato il Pegaso

Scritto da Antonio Tognoli• 5:52 pm• Pisa, Cronaca, TOP NEWS HOME PAGE, Tutti

PISA – La Squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa è intervenuta alle ore 16.40 di martedì 9 aprile sull’autostrada E80 direzione Genova in prossimità dell’uscita di Migliarino per incidente stradale.



Il sinistro ha visto coinvolto un pulmino con a bordo cinque persone rimaste tutte ferite.

Il personale dei Vigili del Fuoco ha collaborato con il personale sanitario del 118 e messo in sicurezza i luoghi dell’intervento. Allertato il Pegaso. Le cause sono in fase di accertamento da parte della Polizia Stradale.

