Incendio sulla copertura di un tetto domato dai Vigili del Fuoco

CASCIANA TERME LARI – 13 novembre

CASCIANA TERME LARI – Una squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa è intervenuta alle ore 13.35 di giovedì 13 novembre in Via Piemonte nella Zona Industriale di Perignano nel Comune di Casciana Terme Lari.

Durante la fase di manutenzione della copertura di un tetto presso un una fabbrica metalmeccanica si é sviluppato un incendio di una porzione del tetto stesso.

Il personale dei Vigili del Fuoco con l’ausilio dell’autoscala proveniente dalle sede centrale ha estinto l’incendio e messo in sicurezza il luogo dell’intervento. Nessuna persona è rimasta ferita. le cause dell’accaduto sono ancora in fase di accertamento.



