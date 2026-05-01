Incendio sul Monte Faeta. Giani: “Cauto ottimismo”

Written by Redazione• 4:13 pm• Pisa, Attualità, Attualità, Cronaca, San Giuliano Terme, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – Il vento è calato e ha cambiato direzione. E poi, trascorsa la notte, dall’alba di stamani la macchina della protezione civile ha ricominciato a lavorare a pieno regime: in cielo 3 Canadair e altrettanti elicotteri. A terra uno spiegamento di forze imponente fatto di vigili del fuoco e volontari, “in tutto 600 operatori in azione”, ha detto il Presidente della Regione Eugenio Giani, arrivato sul posto per un sopralluogo sul posto.

Risultato: “Siamo cautamente ottimisti- ha proseguito il governatore-, la situazione è senz’altro migliorata rispetto alla notte scorsa quando, intorno alle 1.30 ho ricevuto la telefonata allarmata del sindaco Cecchelli che mi diceva della necessità di evacuare quasi tutta la frazione di Asciano. Ma c’è ancora molto lavoro da fare”. Il punto, con le relative decisioni, comunque, sarà fatto questo pomeriggio alle 18: “Aspettiamo ancora qualche ora per capire che fare: se far rientrare le persone nelle loro case, se in tutte o solo in alcune e in quali o ancora se sarà necessario prorogare l’evacuazione per una notte – ha aggiunto il primo cittadino, in prima linea tutta la notte insieme a tutta la Giunta e a tantissimi consiglieri comunali -. Noi siamo preparati a tutti gli scenari”.

Stamani, comunque, la sensazione era quella della tragedia sfiorata ed evitata grazie all’opera di centinaia di persone che sono state impegnate nell’emergenza per tutta la notte. “In meno di mezz’ora è cambiato il vento e il fronte del fuoco ha cominciato ad avvicinarsi pericolosamente ad Asciano, da lì la decisione dell’evacuazione immediata – ha proseguito Cecchelli-. Ad ora non ci sono feriti, né persone che hanno avuto malori o problemi di salute a causa del fumo, siamo riusciti a proteggere quasi tutto il centro abitato, anche se alcune zone sono state lambiti dalle fiamme, e fatto il massimo per difendere il nostro amato monte”.

I numeri, comunque, sono quelli di un disastro. Quantomeno dal punto di vista ecologico e ambientale: “Un bilancio preciso lo potremo fare solo a fiamme spente, ma si stima che sui due versanti, pisano e lucchese, il fuoco abbia interessato circa 800 ettari di bosco – continua Cecchelli-. Mai i nostri monti avevano visto un incendio di queste proporzioni”. A ciò si aggiunga l’evacuazione di circa due mila persone, organizzata a tempo di record nel cuore della notte. Da stamani alle 11.30 è stato anche riaperto il Foro, lungo la Statale 12, ma l’allerta meteo gialla per vento, dalle 18, è stata prolungata fino alle 20.

Fondamentale il ruolo della vasca antincendio realizzata proprio a due passi dalla strada Lungomonte, grazie a un finanziamento regionale ed inaugurata nel giugno scorso. “Un’opera d’importanza fondamentale come è stato dimostrato proprio in queste ore – ha sottolineato Giani -: è a una distanza minima dai luoghi dell’incendio ed è da lì che gli elicotteri attingono l’acqua che poi usano per spegnere le fiamme’’.

Oltre al presidente Giani, stamani negli spazi vicino al Pallone di Asciano dove sono state allestite le basi operative di protezione civile e vigili del fuoco, sono venuti a portare la loro solidarietà e vicinanza anche l’assessora regionale Alessandra Nardini, il vicepresidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo, i consiglieri Massimiliano Chimenti, Matteo Trapani e Federico Eligi e il presidente della provincia Massimiliano Angori.

Last modified: Maggio 1, 2026