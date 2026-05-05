Bilancio comunale, Bruni (PD): “Oltre 21 milioni fermi, manca una visione per la città”

Written by Redazione• 8:26 am• Pisa, Politica

PISA- Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Enrico Bruni, sul rendiconto 2025 del Comune di Pisa e sul tema dell’avanzo libero, emerso nel confronto in Commissione bilancio.

“Nel rendiconto 2025 il Comune di Pisa registra un avanzo disponibile pari a 21,273 milioni di euro, ma nella prima variazione di bilancio successiva la Giunta non ha utilizzato nemmeno una parte di queste risorse.”.

“Non si tratta quindi di un “tesoretto” da rivendicare. Al contrario, il dato evidenzia come una quota significativa di fondi non sia stata trasformata in interventi concreti, servizi o investimenti per la città. Più che un segnale di prudenza, emerge una mancanza di scelte operative.”, prosegue il comunicato.

“Il confronto con altre realtà urbane rafforza questa lettura: Firenze, pur con un bilancio molto più ampio, presenta un avanzo libero inferiore al milione di euro; Genova si attesta poco sopra i 4 milioni, mentre Livorno intorno ai 14 milioni. Pisa, pur avendo dimensioni più contenute, registra invece un avanzo sensibilmente più alto. In altri contesti, le risorse disponibili vengono integrate più rapidamente nella programmazione e nella spesa pubblica. A Pisa, invece, resta aperto un interrogativo: come trasformare concretamente queste risorse in azioni utili e in una visione strategica per lo sviluppo della città?“, conclude Bruni.

Last modified: Maggio 5, 2026