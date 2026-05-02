Incendio Monte Faeta: i numeri dell’intervento tra Pisa e Lucca

Written by Redazione• 12:38 pm• Pisa, Attualità, Attualità, San Giuliano Terme, TOP NEWS HOME PAGE

ASCIANO PISANO – Prosegue l’intervento dei vigili del fuoco per il vasto incendio boschivo che sta interessando le aree di Santa Maria del Giudice (LU), San Giuliano Terme e Asciano (PI).

Sul posto sono impegnati 197 vigili del fuoco, 142 unità sul fronte pisano e 55 su quello lucchese, con rinforzi provenienti anche da Emilia Romagna e Liguria, 66 i mezzi di soccorso impiegati.

Alle operazioni partecipano squadre a terra supportate da mezzi aerei: attualmente in azione 3 Canadair e 2 elicotteri Erickson S-64 della flotta aerea del Corpo nazionale.

Permangono alcuni focolai attivi, in particolare sul versante pisano, ma il calo del vento sta determinando un miglioramento delle condizioni generali e una maggiore efficacia delle operazioni di contenimento.

Last modified: Maggio 2, 2026