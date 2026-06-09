Incendio Delca Energy, Sinistra Civica Ecologista: “Serve monitoraggio esteso su aria e polveri. Toscana potenzi controlli su impianti ad alto rischio”

Written by Redazione• 4:09 pm• Pisa, Politica

PISA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Sinistra Civica Ecologista, coordinamento regionale.

“L’incendio divampato alla Delca Energy di Lugnano (PI) solleva questioni che vanno ben oltre la gestione dell’emergenza immediata. Non basta raccogliere e differenziare i rifiuti in modo corretto: occorre seguire l’intero ciclo promuovendo campagne per la riduzione della produzione della quantità di alcuni rifiuti, per esempio la plastica, fino al recupero, al riciclo e allo smaltimento definitivo, mettendo in campo misure di attenzione, prevenzione e sicurezza adeguate che consentano di prevenire incidenti rilevanti nel trattamento delrifiuto residuo“, si legge nella nota stampa.

“Il fumo nero sprigionato dalla combustione di materiali plastici trasporta sostanze altamente pericolose sia sotto forma di polveri che di aerosol. Questi ultimi possono raggiungere zone anche lontane dall’impianto e contenere microinquinanti come idrocarburi policiclici aromatici, diossine e furani, che entrano nelle catene alimentari e producono danni a lungo termine perché sono mutageni e cancerogeni. Per questo, come Sinistra Civica Ecologista, chiediamo ad ARPAT un monitoraggio accurato e prolungato della qualità dell’aria e della ricaduta delle polveri in un’area ben più vasta delle immediate vicinanze dell’impianto“.

“Non è la prima volta che la Toscana si trova ad affrontare emergenze di questo tipo. Campi Bisenzio, Capannori, ora Lugnano. Una serie che impone una riflessione strutturale. Siamo convinti che sia indispensabile potenziare il sistema regionale di controllo sugli impianti ad alto rischio, rafforzando le misure preventive, garantendo interventi coordinati in caso di incidente e assicurando un monitoraggio continuo e prolungato nel tempo per prevenire conseguenze sulla salute della popolazione“.

“Chiediamo inoltre che venga avviata un’indagine approfondita sulla genesi dell’incendio, per ricavarne indicazioni utili a ridurre i rischi connessi alla presenza di questi impianti sul territorio“, conclude la nota.

Last modified: Giugno 9, 2026