Scuola di Musica Alfio Benincasa, successo per il saggio finale al Piazzone

Written by Redazione• 4:44 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Ampia partecipazione di pubblico e tanti applausi per il saggio finale degli allievi della Scuola di Musica Alfio Benincasa APS, che si è svolto nei giorni scorsi sul palco messo a disposizione dall’Amministrazione comunale di Castelnuovo Val di Cecina all’interno del parco pubblico de Il Piazzone.

Per la prima volta il tradizionale appuntamento conclusivo dell’anno scolastico è stato organizzato in due momenti distinti: una prima parte dalle 18.30 alle 19.30 e una seconda sessione serale dalle 21.30 alle 23. Una formula che ha permesso di valorizzare al meglio le numerose esibizioni e di offrire al pubblico uno spettacolo ancora più ricco e coinvolgente.

Sul palco si sono alternati gli allievi delle classi di basso, batteria, canto, chitarra, pianoforte e violino. Oltre cinquanta studenti hanno preso parte direttamente al saggio, mentre gli iscritti complessivi alla scuola sono circa cento.

“La nostra forza è che facciamo musica dal vivo – ha dichiarato la direttrice artistica Anita Bacconi –. Le lezioni individuali si svolgono dal 1° ottobre al 31 marzo, mentre dal 1° aprile fino al 31 maggio lavoriamo sulla musica d’insieme in preparazione al saggio finale. Quello che i ragazzi studiano singolarmente viene messo in sinergia con gli altri musicisti: questo rappresenta un importante momento di confronto e uno stimolo costante al miglioramento”.

Soddisfazione è stata espressa anche dal presidente dell’associazione, Giacomo Venturi, che ha sottolineato uno degli aspetti più caratteristici dell’esperienza formativa proposta dalla scuola.

“Il nostro punto di forza è far suonare insieme grandi e piccoli – ha spiegato Venturi –. Capita spesso che bambini delle scuole elementari condividano il palco con persone adulte, anche di settant’anni. La musica diventa così un’occasione di incontro, crescita e condivisione tra generazioni diverse”.

L’iniziativa ha confermato ancora una volta il ruolo della Scuola di Musica Alfio Benincasa APS come importante realtà culturale del territorio, capace di coinvolgere giovani e adulti in un percorso musicale che unisce formazione, aggregazione e passione per la musica dal vivo.

Last modified: Giugno 9, 2026