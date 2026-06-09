Written by Giugno 9, 2026 4:44 pm Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

Scuola di Musica Alfio Benincasa, successo per il saggio finale al Piazzone

HomePisa, Cultura, Eventi/SpettacoloScuola di Musica Alfio Benincasa, successo per il saggio finale al Piazzone

PISA – Ampia partecipazione di pubblico e tanti applausi per il saggio finale degli allievi della Scuola di Musica Alfio Benincasa APS, che si è svolto nei giorni scorsi sul palco messo a disposizione dall’Amministrazione comunale di Castelnuovo Val di Cecina all’interno del parco pubblico de Il Piazzone.

Per la prima volta il tradizionale appuntamento conclusivo dell’anno scolastico è stato organizzato in due momenti distinti: una prima parte dalle 18.30 alle 19.30 e una seconda sessione serale dalle 21.30 alle 23. Una formula che ha permesso di valorizzare al meglio le numerose esibizioni e di offrire al pubblico uno spettacolo ancora più ricco e coinvolgente.

Sul palco si sono alternati gli allievi delle classi di basso, batteria, canto, chitarra, pianoforte e violino. Oltre cinquanta studenti hanno preso parte direttamente al saggio, mentre gli iscritti complessivi alla scuola sono circa cento.

La nostra forza è che facciamo musica dal vivo – ha dichiarato la direttrice artistica Anita Bacconi –. Le lezioni individuali si svolgono dal 1° ottobre al 31 marzo, mentre dal 1° aprile fino al 31 maggio lavoriamo sulla musica d’insieme in preparazione al saggio finale. Quello che i ragazzi studiano singolarmente viene messo in sinergia con gli altri musicisti: questo rappresenta un importante momento di confronto e uno stimolo costante al miglioramento”.

Soddisfazione è stata espressa anche dal presidente dell’associazione, Giacomo Venturi, che ha sottolineato uno degli aspetti più caratteristici dell’esperienza formativa proposta dalla scuola.

“Il nostro punto di forza è far suonare insieme grandi e piccoli – ha spiegato Venturi –. Capita spesso che bambini delle scuole elementari condividano il palco con persone adulte, anche di settant’anni. La musica diventa così un’occasione di incontro, crescita e condivisione tra generazioni diverse”.

L’iniziativa ha confermato ancora una volta il ruolo della Scuola di Musica Alfio Benincasa APS come importante realtà culturale del territorio, capace di coinvolgere giovani e adulti in un percorso musicale che unisce formazione, aggregazione e passione per la musica dal vivo.

Last modified: Giugno 9, 2026
Previous Story
Incendio Delca Energy, Sinistra Civica Ecologista: “Serve monitoraggio esteso su aria e polveri. Toscana potenzi controlli su impianti ad alto rischio”
Next Story
‘Toscana strade spa’, avviato l’iter per la costituzione della società in house

Comments are closed.

Close
Seleziona una categoria
Articoli più visti