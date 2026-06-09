Incendio alla Delca. Dalla Prefettura: “Confermata l’assenza di limitazioni per la circolazione del trasporto pubblico”

Written by Redazione• 4:04 pm• Pisa, Attualità, Attualità, Cronaca, TOP NEWS HOME PAGE, Vicopisano

PISA – Questa mattina è proseguita l’attività del Centro Coordinamento Soccorsi, attivato nella giornata di ieri, lunedì 8 giugno presso la Prefettura di Pisa, per esaminare gli sviluppi delle attività in corso in relazione all’incendio sviluppatosi presso l’azienda Delca Energy nel Comune di Vicopisano e per condividere con le

Amministrazioni comunali interessate i dati e le informazioni utili ai fini dell’adozione dei provvedimenti di

competenza.



Dalla riunione è emerso che l’incendio, e quindi la dispersione dei fumi, ha ridotto la propria portata a

seguito della costante attività dei Vigili del Fuoco, proseguita senza soluzione di continuità anche durante la

notte. Al momento, continuano le attività di estinzione dell’incendio, concentrate nella zona interna del

capannone e finalizzate a provvedere al minuto spegnimento del materiale incombusto.



Il rappresentante di ARPAT ha riferito che le centraline di analisi sulla qualità dell’aria, presenti su Pisa, non

hanno registrato differenze significative nella misurazione dei valori che si sono mantenuti ampiamente nei

limiti di legge. È stato precisato che le maleodoranze precipite dai cittadini, connesse all’incendio, di per sé

rappresentano un fenomeno compatibile con quanto avvenuto: saranno le indagini analitiche sui

campionamenti, già avviati nell’area intorno all’impianto a fornire informazioni sulla produzione di

microinquinanti derivanti dall’incendio. Le principali zone oggetto di campionamento sono quelle afferenti

ad un raggio di circa 800-1000 metri dall’area dell’incendio, che potrebbero essere maggiormente interessate

dalle ricadute di polveri.



I rappresentanti del Dipartimento di Prevenzione di USL Toscana Nord Ovest hanno confermato le

prescrizioni già fornite nella giornata di ieri, suggerendo di limitare le attività non essenziali all’aperto,

specie in prossimità della zona interessata dall’incendio, nell’attesa dei risultati delle analisi di ARPAT per

valutare eventuali ricadute ambientali.



Nel corso della riunione sono stati approfonditi anche aspetti connessi a specifiche attività, quale il servizio

essenziale della raccolta dei rifiuti, rispetto al quale non sono emersi elementi di controindicazione, se non

alcuni accorgimenti precauzionali da adottare nell’area dell’incendio e nelle zone limitrofe. Infine, è stata confermata l’assenza di limitazioni per la circolazione del trasporto pubblico locale, per le attività aeroportuali e per i servizi ospedalieri, che proseguiranno regolarmente.

Last modified: Giugno 9, 2026