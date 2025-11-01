Incendio ad un autoarticolato sulla superstrada

Written by admin• 9:10 am• Pisa, Attualità, Attualità, Cronaca, Cronaca, Ponsacco, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – Due squadre dei Vigili del Fuoco di Pisa sono intervenute alle ore 05:52 di sabato 1 novembre in S.G.C. FI-PI-LI al km 53 nel tratto tra Ponsacco e Pontedera direzione Firenze per incendio ad un autoarticolato.

Il conducente del tir, si è accorto dell’incendio di un pneumatico del rimorchio, riuscendo a fermare il mezzo al margine della corsia. All’arrivo sul posto le squadre con due mezzi antincendio e un’autobotte proveniente dalle Sede Centrale hanno prontamente estinto le fiamme riuscendo a non far coinvolgere dall’incendio la motrice del mezzo.



La corsia di marcia è stata temporaneamente chiusa per permettere le operazioni di spegnimento. Il personale VVF intervenuto ha messo in sicurezza i luoghi dell’intervento. Le cause dell’accaduto sono ancora in fase di accertamento.

Nessuna persona è rimasta ferita. Presente sul posto l’Azienda AVR e la Polizia Stradale per i rilievi di loro competenza.

