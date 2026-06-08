Incendio a Lugnano, nuova ordinanza del sindaco Conti: revocate le misure più restrittive

Written by Redazione• 7:07 pm• Pisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGE

PISA- A seguito dell’evoluzione della situazione relativa all’incendio sviluppatosi questa mattina nella zona industriale di Lugnano, nel comune di Vicopisano, il sindaco di Pisa Michele Conti ha firmato una nuova ordinanza contingibile e urgente, che aggiorna e sostituisce integralmente il provvedimento precedente.

La decisione è stata assunta dopo la seconda riunione del Centro Coordinamento Soccorsi, convocata nel pomeriggio presso la Prefettura di Pisa per fare il punto sull’emergenza. Dalle informazioni condivise dagli enti competenti è emerso che l’incendio è in fase di spegnimento e che la rotazione dei venti registrata nella tarda mattinata ha determinato lo spostamento della nube dei fumi verso est, allontanandola dal territorio comunale di Pisa.

“Abbiamo seguito costantemente l’evoluzione della situazione insieme alla Prefettura, ai Vigili del Fuoco, ad ARPAT, all’Azienda USL e a tutti gli enti coinvolti – dichiara il sindaco Michele Conti –. Le informazioni emerse nel corso dell’ultimo aggiornamento del Centro Coordinamento Soccorsi consentono di revocare le misure più restrittive adottate in via cautelativa. Manteniamo tuttavia alcune prescrizioni di prudenza fino al completamento delle verifiche ambientali, continuando a mettere al primo posto la tutela della salute pubblica”.

Vengono quindi meno le prescrizioni più restrittive contenute nella precedente ordinanza, comprese quelle relative alla chiusura di porte e finestre, alla sospensione delle attività all’aperto e alla limitazione degli spostamenti.

Restano invece in vigore, fino all’esito delle verifiche ambientali di ARPAT e Azienda USL Toscana Nord Ovest, alcune misure di carattere precauzionale.

In particolare, l’ordinanza dispone di lavare accuratamente con abbondante acqua corrente tutta la frutta e la verdura coltivata all’aperto sul territorio comunale prima del consumo. Si raccomanda inoltre di prestare attenzione agli animali da affezione e da cortile, evitando che ingeriscano cibo o acqua potenzialmente esposti alla ricaduta di ceneri o fumi e proteggendo adeguatamente le relative scorte.

Il Comune di Pisa continuerà a monitorare l’evolversi della situazione e informerà tempestivamente la cittadinanza sugli esiti degli accertamenti e su eventuali ulteriori aggiornamenti.

L’Amministrazione invita i cittadini a seguire le comunicazioni diffuse attraverso i canali istituzionali dell’Ente.

Last modified: Giugno 9, 2026