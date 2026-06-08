Amministrative, Mazzetti (FI): “Bene Arezzo e Viareggio, Centrodestra sempre attrattivo e vincente”

Written by Redazione• 6:16 pm• Pisa, Politica

PISA – “Ballottaggi vincenti in Italia e, soprattutto, in Toscana per il Centrodestra: confermiamo Arezzo (bene Forza Italia con oltre il 7%), con un risultato netto che premia il lavoro fatto nei dieci anni precedenti, conquistiamo Viareggio grazie a un progetto ampio e condiviso, capace di raccogliere tutte le energie per il cambiamento. In Toscana il Centrodestra è attrattivo e, scegliendo candidati capaci di allargare, vincente. Complimenti ad Alessandro Comanducci e Sara Grilli, adesso cinque anni di impegno e di lavoro concreto. Il Centrodestra, anche in Toscana, significa buona amministrazione, efficienza, ascolto“. Ad affermarlo l‘On. Erica Mazzetti, deputata di Forza Italia e responsabile nazionale dipartimento lavori pubblici di FI.

Last modified: Giugno 8, 2026