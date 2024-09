Inaugurazione dello Sportello Lavoro presso la sede della CISL a San Giuliano Terme

Scritto da admin• 6:22 pm• Attualità, San Giuliano Terme

SAN GIULIANO TERME – Mercoledì 18 settembre alle ore 12, verrà inaugurato lo Sportello Lavoro presso la sede della CISL in Largo Shelley, un’iniziativa realizzata con il patrocinio del Comune di San Giuliano Terme e in collaborazione con l’agenzia formativa Aforisma.

Il servizio, già attivo da qualche anno nelle sedi di Pisa e Pontedera, offre un importante supporto per l’orientamento al lavoro e il ricollocamento. “Lo Sportello – afferma il Segretario Generale della CISL, Dario Campera – fornisce assistenza a tutto tondo, a partire dal semplice aiuto alla redazione del curriculum vitae, fino ad attività che portano i richiedenti ad analizzare le proprie conoscenze, abilità e competenze che possono essere ulteriormente implementate grazie alle opportunità di formazione possibili attraverso la partnership con Aforisma, un’agenzia formativa di comprovata esperienza”.

Anche il Sindaco Matteo Cecchelli sottolinea l’importanza del nuovo sportello per la comunità: “Questo servizio rappresenta un’opportunità in più per i nostri cittadini. Spesso, molte persone si rivolgono al Comune per ricevere supporto nel superare momenti di difficoltà lavorativa e personale. Avere uno sportello di orientamento sul nostro territorio è un grande vantaggio”.

All’inaugurazione parteciperà anche Grazia Ambrosino, in rappresentanza dell’agenzia Aforisma. L’evento è aperto a tutti i cittadini interessati.

Last modified: Settembre 17, 2024