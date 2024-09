Marciapiede di Via D’Azeglio vittima dei fornitori del supermarket: il racconto di un nostro lettore

Scritto da admin• 8:07 am• Attualità, Pisa

PISA – Riceviamo e pubblichiamo una segnalazione pervenutaci da un nostro affezionato lettore sulla situazione del marciapiede di Via D’Azeglio a Pisa.

“I camion dei fornitori del supermarket di via del Cottolengo, che la mattina

portano la merce all’ingresso di servizio in via D’Azeglio – racconta il lettore – salgono

regolarmente con le ruote sul marciapiede in lastre di pietra,

danneggiandolo. Non vi è praticamente più lo scalino che rialzava il

marciapiede dalla sede stradale e varie pietre sono dissestate. La questione è già stata segnalata da tempo e più volte al Comune, ma evidentemente il Comune non sa, non può o non vuole intervenire. Ne deduciamo quindi che ognuno di noi può parcheggiare sul marciapiede se gli fa comodo; certamente con un’automobile faremmo meno danno di quanto ne fanno i camion. Poi tanto sul marciapiede rotto (pubblico,

cioè nostro) ci inciampiamo noi, e i lavori per ripararlo li paghiamo noi“, conclude il nostro lettore.

