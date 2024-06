Inaugurazione del Laboratorio Esperienziale per ciechi e ipovedenti presso il Liceo Artistico Statale ‘Franco Russoli’ di Pisa

Scritto da admin• 7:00 am• Pisa, Attualità

PISA – Martedì 4 giugno alle ore 11.30, presso il Liceo artistico statale ‘Franco Russoli’ di Pisa, in via San Frediano 13, verrà inaugurato il Laboratorio esperienziale per ciechi e ipovedenti, diretta conseguenza della XXII edizione del ‘Premio Catarsini 2024’ per gli studenti maggiorenni dei licei artistici toscani, organizzato dalla Fondazione Alfredo Catarsini 1899.

All’inaugurazione saranno presenti Paolo Pesciatini, Assessore al turismo del Comune di Pisa, e la Presidente della Fondazione Catarsini, Elena Martinelli. Il laboratorio sarà allestito con due elaborati finalisti del Premio Catarsini, realizzati da Riccardo Bevilacqua e Daniele Rizzo della 5C, che hanno reinterpretato tattilmente due opere di Alfredo Catarsini. In particolare, l’opera di Daniele Rizzo, Trabaccolo all’Annunziata, ha ricevuto una menzione speciale per la multisensorialità dimostrata nella sua realizzazione.

All’inaugurazione parteciperanno anche Gaetana Zobel, Dirigente scolastico, Marco Mariottini, Consigliere dell’Unione Italiana ciechi e ipovedenti di Pisa, e altri rappresentanti istituzionali e docenti.

Saranno presenti anche tutti gli studenti che hanno partecipato al Premio Catarsini 2024.

