Inaugurato il nuovo Centro Diurno “Consilia Di Nunzio”: nuovi percorsi e laboratori per la salute mentale

Written by Redazione• 5:32 pm• Cascina, Attualità

NAVACCHIO – Martedì 13 ottobre 2026 in occasione della Giornata mondiale della salute mentale, celebrata sabato scorso, 10 ottobre, è stato inaugurato il nuovo centro diurno “Consilia Di Nunzio”, uno spazio rinnovato dedicato ai percorsi di cura e riabilitazione nell’ambito della salute mentale.

Alla cerimonia hanno partecipato i rappresentanti delle amministrazioni comunali di Cascina, Calci, Vicopisano e Fauglia.

L’apertura ufficiale del centro è stata affidata alla responsabile ASL della Zona pisana, Alessandra Di Bugno, che insieme a Giorgio Corretti, responsabile Salute mentale adulti di Pisa, all’assessora ai servizi socio sanitari di Cascina, Giulia Guainai, e ai rappresentanti dei comuni di Calci, Vicopisano e Fauglia, hanno tagliato il nastro tricolore dando avvio alle attività della struttura.

Come ha sottolineato la referente del centro, Letizia Cecconi, il centro diurno rappresenta un punto di riferimento importante dei servizi dedicati alla salute mentale sul territorio e permetterà la realizzazione di nuove attività e laboratori, impiegati nei percorsi di riabilitazione e finalizzati al recupero e al rafforzamento dell’autonomia, delle abilità sociali delle persone seguite.

La foto del taglio del nastro, dei locali del nuovo centro diurno e della dottoressa Letizia Cecconi.

Last modified: Ottobre 14, 2026