Inaugurato a Ponsacco “Vita Hair Studio”, nuovo salone dedicato alla cura e al benessere dei capelli

Written by admin• 12:45 pm• Ponsacco, Attualità, Eventi/Spettacolo

PONSACCO – Passione, esperienza e tanta voglia di mettersi in gioco. Sono questi gli ingredienti che hanno portato all’apertura di Vita Hair Studio, il nuovo salone di parrucchiera per donna inaugurato a Ponsacco, in via Valdera P 88.

Un’attività nata dal sogno e dalla determinazione dell’imprenditrice Vita Mangiapanello.

Al taglio del nastro della nuova attività erano presenti il Presidente Area Vasta Confcommercio Provincia di Pisa Alessandro Simonelli, l’Assessore al Commercio del Comune di Ponsacco Anna De Santi e il Coordinatore Sindacale Confcommercio Provincia di Pisa Luca Favilli.

Un progetto che nasce dalla passione per il mestiere e dalla volontà di mettersi in gioco in prima persona: “Dopo tanti anni di lavoro come dipendente – racconta la titolare Vita Mangiapanello – ho sentito che era arrivato il momento giusto per lavorare per me stessa, dando forma a tutto quello che ho sempre fatto con dedizione e amore per questa professione”.

“Vita Hair Studio propone tutti i servizi classici dedicati alla cura e allo styling dei capelli, affiancandoli a trattamenti specifici e innovativi, come il trattamento SPA, pensato per offrire un’esperienza di benessere completa, che unisce estetica e relax”.

L’apertura rappresenta la prima esperienza imprenditoriale per Vita Mangiapanello, vissuta con grande entusiasmo: “Le emozioni sono sicuramente molto positive. Sono carica, motivata e non vedo l’ora di iniziare questo nuovo percorso”.

Entusiasta di questa nuova apertura il Presidente Area Vasta Confcommercio Provincia di Pisa Alessandro Simonelli: “Ancora una nuova apertura a Ponsacco, e ancora una volta grazie al talento di una giovane donna! In poco più di un mese, la nostra città vede nascere un’altra attività: un salone di bellezza che rappresenta il coronamento di anni di esperienza e sacrificio. Per me, come Presidente Confcommercio Area Vasta, è una soddisfazione immensa. È la prova che i 20 anni di impegno costante sul territorio hanno reso Ponsacco una città capace di attrarre nuove energie e offrire opportunità concrete ai giovani. Non ci fermiamo qui: continueremo a sostenere chi ha voglia di fare per far crescere ancora di più la comunità di Ponsacco”.

“Come assessore al Commercio ho partecipato con piacere all’inaugurazione di Vita Hair Studio, portando il saluto dell’Amministrazione comunale a questa nuova apertura, che contribuisce ad arricchire l’offerta commerciale del nostro paese” commenta l’Assessore al Commercio del Comune di Ponsacco Anna De Santi “Ogni nuova impresa rappresenta un investimento importante per la vitalità e lo sviluppo di Ponsacco. Alla titolare, Vita Mangiapanello, giovane imprenditrice ponsacchina che ha scelto di legare il proprio futuro al territorio, rivolgo i migliori auguri per un percorso professionale ricco di soddisfazioni e crescita”.

Sulla stessa linea il Coordinatore Sindacale Confcommercio Provincia di Pisa Luca Favilli: “L’apertura di Vita Hair Studio dimostra come il lavoro, quando è sostenuto da competenza e passione, possa trasformarsi in un vero progetto di vita. Come Confcommercio siamo orgogliosi di accompagnare percorsi come questo, che nascono dal territorio e contribuiscono a renderlo più vivo e dinamico”.

Last modified: Gennaio 19, 2026