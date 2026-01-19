Written by Gennaio 19, 2026 12:31 pm Pisa SC

Settore giovanile: Primavera ancora ko. Bene gli Under 13 e 14 vittoriose contro il Livorno

PISA – Copertina d’obbligo per le squadre maschili Under 14 e Under 13 che nel weekend appena concluso hanno centrato due splendide vittorie nei rispettivi derby contro il Livorno.

In campo femminile da sottolineare l’ottimo successo delle Under 17 (3-0) contro l’Affrico.

Settore Maschile
PRIMAVERA 2. Catanzaro-Pisa 2-1
UNDER 17. Pisa-Sampdoria 1-3
UNDER 16. Parma-Pisa 4-0
UNDER 15. Parma-Pisa 1-0
UNDER 14. Pisa-Livorno 3-0
UNDER 13. Pisa-Livorno 6-0

Settore Femminile
JUNIORES. Pisa-Folgor Marlia 2-3
UNDER 17. Pisa-Affrico 3-0
UNDER 15. Pisa-Aglianese 0-2
UNDER 12. Santa Maria a Monte-Pisa 2-7
PULCINI. Pisa-Bocifera 4-0

