Inaugurato a Pisa il Laboratorio di analisi degli alimenti ITS EAT Academy

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PISA – Venerdì 10 aprile 2026, alle ore 10.30 presso il Centro di Ricerche Agro-Ambientali “Enrico Avanzi” in via Vecchia di Marina 6 a San Piero a Grado è stato inaugurato il nuovo Laboratorio di analisi degli alimenti di proprietà di ITS EAT Academy – (Eccellenza Agroalimentare Toscana), realizzato in collaborazione con il Centro di Ricerche “Enrico Avanzi” dell’Università di Pisa.

“L’attivazione di questo nuovo laboratorio conferma il valore della collaborazione tra il Centro di Ricerche Agro-Ambientali ‘Enrico Avanzi’ e ITS EAT Academy, in un percorso condiviso che mette al centro formazione, innovazione e rapporto con il territorio” – dichiara Angelo Canale, Direttore del Centro di Ricerche Agro-Ambientali “Enrico Avanzi” dell’Università di Pisa – “Mettere a disposizione degli studenti strumenti avanzati e spazi qualificati significa investire concretamente nelle competenze delle nuove generazioni e rafforzare il legame tra didattica, ricerca e filiere agroalimentari”.

Il laboratorio è attrezzato con strumentazione per analisi di matrici alimentari tramite apparecchiatura ad infrarosso (NIRS), macinelli e frantumatori da laboratorio, analizzatore di prodotti caseari, crioscopio.

“Il laboratorio di analisi degli alimenti rappresenta uno dei principali risultati ottenuti da ITS EAT Academy con il progetto EAT LAB” – dichiara Paola Parmeggiani, Direttrice dell’ITS EAT – “siamo orgogliosi di questa collaborazione con il Centro di Ricerche Agro-Ambientali “Enrico Avanzi” dell’Università di Pisa, che ci permette di mettere a disposizione di tanti studenti un laboratorio d’eccellenza. Il laboratorio si aggiunge agli altri laboratori che abbiamo realizzato presso le diverse sedi di ITS EAT Academy, e soprattutto presso le sedi delle istituzioni formative nostre socie. Al centro dei nostri investimenti” – prosegue Parmeggiani – “mettiamo gli studenti che trovano ora laboratori all’avanguardia nei campi dell’analisi alimenti, analisi sensoriale, agricoltura di precisione, biologia molecolare, marketing digitale, coltivazione idroponica, vinificazione e frangitura”.

La strumentazione del laboratorio è stata acquistata da ITS EAT Academy all’interno del progetto “EAT LAB – Laboratorio Agroalimentare Diffuso per la Formazione Superiore”, grazie ai finanziamenti PNRR di potenziamento dei laboratori degli Istituti Tecnologici Superiori ITS Academy.

“Uno dei punti di forza di ITS EAT Academy è la sua capacità attrattiva” – aggiunge la Direttrice Paola Parmeggiani – “siamo riusciti a intercettare risorse importanti, come i fondi del PNRR, e a tradurli in progetti di qualità, capaci di generare impatto e valore reale per studenti, scuole, imprese. La nostra forza sta nel fare rete, nel costruire partnership solide e lungimiranti con attori della formazione superiore e universitaria.”

“In questi anni, come Regione, abbiamo investito moltissimo sulla crescita e il consolidamento del sistema ITS toscano convinti dell’importanza dei percorsi ITS nel favorire l’ingresso nel mondo del lavoro di ragazze e ragazzi e nel rispondere al disallineamento esistente tra domanda e offerta di competenze, il cosiddetto skills mismatch – afferma l’assessora regionale con delega all’Istruzione, ai rapporti con le istituzioni scolastiche e con gli ITS, Alessandra Nardini – L’offerta regionale ITS si è notevolmente ampliata ed è diventata sempre più capillare sui territori, andando a coprire tutte le aree tecnologiche di riferimento previste dalla legge di riforma varata a livello nazionale e portando percorsi formativi in tutte le province toscane. Per qualificare sempre di più questi percorsi, gli investimenti sui laboratori e le sinergie con il mondo universitario sono preziosi. Per questo stamani sono davvero felice dell’inaugurazione del Laboratorio di analisi degli alimenti ITS EAT Academy installato presso il Centro di Ricerche Agro-Ambientali “Enrico Avanzi” dell’Università di Pisa, che va esattamente in questa direzione. Per me la gioia” – aggiunge Nardini – “è doppia: da assessora regionale e da rappresentante di questo territorio, il territorio da cui provengo. Ci tengo a fare i complimenti e ringraziare il Presidente e la Direttrice della Fondazione ITS EAT perché è motivo di grande soddisfazione vedere come all’impegno regionale corrisponda anche la capacità delle Fondazioni, come in questo caso, di fare rete, intercettare finanziamenti e dunque creare maggiori opportunità per le studentesse e gli studenti“.

Al taglio del nastro è seguita una visita guidata al laboratorio con dimostrazione da parte di ricercatori e studenti dell’utilizzo della strumentazione.

“La dotazione strumentale del laboratorio permette agli studenti di confrontarsi con tecnologie oggi fondamentali per l’analisi e la valutazione delle matrici alimentari” – afferma Alberto Mantino, Professore Associato del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-Ambientali dell’Università di Pisa – “Si tratta di un’opportunità formativa molto importante, perché consente di sviluppare competenze tecniche immediatamente spendibili e di avvicinare gli studenti a un approccio pratico, rigoroso e innovativo nel campo delle analisi alimentari”.

Presenti all’inaugurazione Michele Conti Sindaco del Comune di Pisa, Alessandra Nardini Assessora Regione Toscana a Istruzione, Educazione, Rapporti con le istituzioni scolastiche e ITS, Progetti per la Toscana Costiera e Leonardo Paolino Presidente CNA Agricoltori Pisa e Toscana. Sono intervenuti inoltre Francesca Bonelli, Vice-direttrice del Centro di Ricerche Agro-Ambientali “Enrico Avanzi” dell’Università di Pisa, Paola Parmeggiani Direttrice ITS EAT Academy, Alberto Mantino Professore Associato presso il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-Ambientali dell’Università di Pisa.

Last modified: Aprile 10, 2026