Inaugurata la Sala Enrico Baj al Palp di Pontedera: esposizione dei bozzetti storici e celebrazione dell’artista

PONTEDERA– È stata inaugurata la nuova Sala dedicata interamente ad Enrico Baj all’interno del Palp – Palazzo Pretorio di Pontedera, in occasione del weekend di apertura e delle visite guidate. La sala ospita i bozzetti originali creati dall’artista per la realizzazione dell’opera “Muro di Baj”, situata in viale Risorgimento.

Il taglio del nastro è avvenuto sabato scorso, alla presenza del sindaco Matteo Franconi, dell’assessore alla cultura Francesco Mori e degli amministratori locali che venti anni fa contribuirono alla realizzazione dell’opera. Il Muro di Baj, realizzato nel 2006 grazie al lavoro di Novamosaici, prese vita dai disegni creati dall’artista poco prima della sua morte. Questo progetto, che è diventato uno dei simboli di Pontedera, fu possibile grazie alla collaborazione tra l’Amministrazione Comunale, guidata dal sindaco Paolo Marconcini e dall’assessora alla cultura Daniela Pampaloni, con il fondamentale supporto dell’architetto Alberto Bartalini.

In occasione del ventesimo anniversario del Cantiere Baj in città e del centenario della nascita dell’artista, Pontedera ha celebrato Enrico Baj con una serie di eventi, tra cui la mostra “100% Baj”, che si è svolta nell’atrio e sul terrazzino del Palazzo Comunale, nel sottopasso di via della Stazione Vecchia e, naturalmente, con l’esposizione permanente al Palp – Palazzo Pretorio.

L’inaugurazione della Sala è stata seguita da una tavola rotonda al cineclub Agorà, che ha approfondito la figura e l’opera di Baj, con la partecipazione degli studenti del Liceo artistico Russoli. L’esposizione dei bozzetti di Baj sarà visitabile nei giorni di apertura del Palp, a partire dal prossimo 7 dicembre, quando avrà inizio la retrospettiva su Giorgio Dal Canto. L’orario di apertura della sala sarà tutti i giorni, escluso il lunedì, dalle 10:00 alle 19:00.

