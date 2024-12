I Queen battono i The Who nell’evento all’SMS Biblio a Pisa

Written by admin• 1:11 pm• Cultura, Eventi/Spettacolo, Pisa

PISA – Sabato all’evento musicale Queen VS The Who hanno vinto i Queen, quasi scontato, per un pubblico che ama “We Are the Champions”, “Somebody to Love”, “We Will Rock You”, “Don’t Stop Me Now”, “Crazy Little Thing Called Love”, “Who Wants to Live Forever”, “I Want It All”, “The Show Must Go On” e “I Want to Break Free”.

Questi grandi campioni, figli di una generazione della rivoluzione musicale mondiale dei quali appartenevano anche “The Who” insieme ai “Led Zeppelin” e “The Beatles”, erano consapevoli che avevano il compito di superare i loro “padri maestri” della musica rock mondiale. Grazie ai “The Who”, che erano coscienti che con le loro canzone, “My Generation”, “Can’t Explain” e “Substitute”, simbolo del successo del gruppo degli anni settanta, avrebbero influenzato i gruppi a venire della musica Rock and Roll e avrebbero aperto la strada ai tanti altri gruppi musicali come i Queen che con la “Bohemian Rhapsody”, che è il capolavoro del gruppo e della musica mondiale, avrebbero cambiato per sempre la musica delle generazioni future.

La moderazione di Alessandro Carugini e gli interventi dei grandi conoscitori e appassionati della musica, Antonio Pellegrini e Raffaele Lombardi, soprattutto dei due gruppi “The Who”e i “Queen”, hanno reso la serata molta ricca per tutti i presenti che ieri sera hanno seguito la serata alla Biblioteca Comunale SMSBiblio di Pisa, organizzato dal Gruppo di lettura “Millecolori”, con il sostegno anche dell’assessorato per la Cultura e la Tradizione del comune di Pisa. Il ringraziamento va a tutti gli organizzatori dell’evento, alla direzione del personale della SMSBiblio Biblioteca Comunale di Pisa, ma soprattutto a tutti i presenti che sono intervenuti in questa serata molto interessante.



