Inaugurata la Residenza Universitaria in San Cataldo

Scritto da admin• 4:02 pm• Pisa, Attualità, Tutti

PISA – Si è svolta lunedì 6 marzo a Pisa la cerimonia di inaugurazione della Residenza Universitaria San Cataldo dell’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio.

di Giovanni Manenti

Presenti il Presidente del DSU Toscana Prof. Marco Del Medico, del Governatore della Regione Toscana Eugenio Giani e dell’Assessore Regionale all’Università ed alla Ricerca Alessandra Nardini, oltre ad Autorità Civili e Militari fra cui il Sindaco di Pisa Michele Conti, il Magnifico Rettore dell’Università di Pisa Prof. Riccardo Zucchi, Maria Antonietta Scognamiglio in rappresentanza della Provincia di Pisa, il Questore di Pisa Dr. Gaetano Bonaccorso ed il Comandante della Guardia di Finanza, Colonnello Massimo Benassi.

La nuova struttura ubicata in via Paolo Semeraro a Pisa, mette a disposizione 140 camere – di cui 102 doppie e 38 singole – per un totale di 242 nuovi posti letto, 9 dei quali sono stati allestiti per consentire l’alloggio da parte di studenti affetti da disabilità, così da implementare sino a circa 1600 l’offerta abitativa pubblica della nostra città rivolta agli studenti aventi diritto e che hanno scelto il percorso di studi presso l’Ateneo di Pisa.

Ovviamente soddisfatto il Prof. Marco Del Medico, Presidente del DSU Toscana per il traguardo raggiunto, il quale ha tenuto ad evidenziare: “Finalmente dopo 10 anni di attesa, dal mio insediamento di un anno e mezzo fa ho acceso due fari per quel che riguarda le città universitarie di Siena e Pisa dove, per quest’ultima, vi era già una residenza esistente, limitandomi a mettere il piede sull’acceleratore, in quanto volevo fortemente che si realizzasse questa struttura che non riusciva ad essere completata, cosa che invece quest’oggi è avvenuta grazie a tutti i dipendenti, Dirigenti ed il Direttore ai quali ho bonariamente messo un po’ di pressione“.

“Pertanto, a partire dal corrente mese di marzo“, conclude il Prof. del Medico, “gli studenti avranno a disposizione 242 posti letto all’interno di questa nuova Residenza Universitaria che ha l’enorme vantaggio di essere un fabbricato ecosostenibile per cui è necessaria una minima quota di energia affinché venga climatizzato in quanto abbiamo ottenuto la certificazione “Casa Clima Gold”, ovvero il massimo raggiungibile ed altresì unica residenza del genere in Italia ad averla conseguita, in attesa di pensare a nuove residenze studentesche soprattutto per una fascia non di nostra competenza e relativa a coloro che non rientrano tra i capaci, meritevoli e privi di mezzi“.

Un’iniziativa che ha riscosso altresì il plauso da parte del Governatore Eugenio Giani, il quale non ha mancato di sottolineare: “Si tratta di un momento che possiamo definire storico in quanto noi diamo quest’oggi il senso ad un’Azienda per il Diritto allo Studio e strumentale per la Regione che realizza qualcosa che consente, con i 242 posti letto messi a disposizione, di fare un salto di qualità ad un’Università quale quella di Pisa che ha nel suo Ateneo il filtro di quella che è l’istruzione universitaria non solo per la città, ma per l’intera Toscana, consentendo a giovani, capaci, meritevoli ma che vivono una situazione di disagio economico di poter completare il proprio percorso di studi anche trovandosi fuori sede e con una prospettiva di integrarsi nella realtà cittadina. Sotto questo profilo“, conclude Giani, “sono altresì convinto che potremo favorire anche altre situazioni oltre al Diritto allo Studio, utilizzando Fondi Europei come il recente “Bonus Cultura” di 100 €uro, così che accanto al vitto ed alloggio – si pensi come Pisa fornisca più di un milione e 600mila pasti caldi – uno studente possa utilizzare questo contributo per acquistare dei libri od andare a Teatro, il tutto nell’ottica dell’aggregazione fra i giovani”.

Chiaramente, non può che essere orgogliosa dell’avvenuta realizzazione della nuova struttural’Assessore Regionale Alessandra Nardini, la quale così commenta: “Si tratta di una bellissima giornata sia per il nostro territorio che per la città e la Provincia di Pisa, al pari degli studenti che scelgono questa Università per completare il proprio ciclo di studi e che, grazie a questa struttura, garantiamo loro 242 nuovi posti letto con un’attenzione particolare verso l’inclusione e la disabilità con 9 camere dedicate ai portatori di handicap, oltre a quella rivolta all’ambiente con un sistema di pannelli fotovoltaici che consentono l’isolamento termico ed una minor dispersione possibile. Ciò al fine”, conclude l’Assessore, “di lanciare un forte messaggio educativo verso l’intera Comunità Universitaria dimostrando come continui l’impegno della Regione Toscana per garantire il Diritto allo Studio, in quanto siamo consapevoli come la Scuola debba tornare ad essere quel grande motore dell’ascensore sociale che purtroppo nel nostro Paese si è da troppi anni inceppato, mentre al contrario l’Università rappresenta uno strumento per potersi emancipare ed avere la possibilità di realizzarsi pienamente, ragion per cui continueremo ad investire per far sì che nella nostra Regione tutti gli studenti che ne abbiano i requisiti possano vedersi garantiti posti letto, mensa gratuita e borsa di studio indipendentemente dalle condizioni socioeconomiche delle rispettive famiglie di provenienza”.

Una iniziativa che avrà, per quanto ovvio, una ricaduta anche sul territorio comunale, in ordine alla quale il Sindaco Michele Conti ha tenuto a precisare: “L’aver inaugurato questa struttura nuova, moderna ed accogliente, consente a molti studenti di poter studiare, senza peraltro dimenticare i suggerimenti che provengono proprio dal mondo studentesco e rivolti ad una città come Pisa che fa del sapere una sua precisa connotazione ma che deve saper guardare oltre, in particolare verso le altre realtà europee per capire come lavorano e come accolgono gli studenti, tenendo conto di come per troppo tempo la nostra città ha preso da questi ultimi la linfa economica e poco ha dato in termini di strutture ricettive. Ciò in considerazione altresì“, prosegue il Primo Cittadino, “del fatto che il sistema scolastico del nostro Paese produce ancora troppo pochi laureati rispetto alle medie europee, anche in considerazione di una ridotta iscrizione ai corsi universitari negli ultimi anni in quanto molte famiglie non riescono a mantenere i propri figli, ragion per cui strutture come questa risultano fondamentali sotto questo punto di vista, come del resto fatto anche da parte della nostra Amministrazione Comunale che ha ceduto un fabbricato posto a Santa Croce in Fossabanda alla Scuola Superiore Sant’Anna al fine di aumentare il numero di ragazzi che possano iscriversi a tale Istituto di eccellenza. E’ ovvio che per far questo“, conclude il Sindaco, “dobbiamo utilizzare un sistema ed un rapporto diverso anche con l’Ateneo stesso, avendo messo a punto con il Rettore dei tavoli di lavoro per cercare di dare risposte e soprattutto organizzare ed avere una città in cui le Istituzioni dialoghino fra loro e si rendano conto sia delle varie diversità al pari delle rispettive inclinazioni per far sì Pisa possa raggiungere questi importanti obiettivi, uscendo da una visione di provincialismo poiché gli studenti rappresentano una grande opportunità, specialmente per una città come la nostra che a fronte di 90mila residenti ospita circa 47mila universitari. il che determina una responsabilità ancor maggiore rispetto ad altre Sedi universitarie nazionali, favorendo questo tipo di sviluppo anche verso gli investimenti privati, facendo in modo che parte degli eventuali posti messi a disposizione siano garantiti a favore di coloro che hanno meno disponibilità e poter colmare quella carenza di circa 900/1000 posti ancora esistente, poiché ciò consentirebbe di cogliere due grandi opportunità, ovvero da una parte consentire a ragazzi meno abbienti di poter completare il proprio ciclo di studi e dall’altro assicurare alla città un grande beneficio in termini sia culturali che di sviluppo economico“.

