Torna la Tirreno Adriatico nella nostra Provincia

PISA – Torna la Tirreno-Adriatico sulle strade della nostra provincia. Martedì 7 marzo gli amanti delle due ruote potranno apprezzare la seconda tappa che da Camaiore porterà a Follonica per 209 km totali. La corsa abbraccerà quattro province quelle di Lucca, Pisa, Livorno e Grosseto.

di Antonio Tognoli

La Tirreno-Adriatico si corre dal 6 al 12 marzo. Sono sette tappe per un totale di 1.171,5 km e complessivi 13.800 metri di dislivello. Toccherà cinque regioni (Toscana, Umbria, Lazio, Marche e Abruzzo). L’albo d’oro della corsa delle ultime stagioni è di prestigio: per restare alle ultime quattro edizioni, nel 2019 vinse Primož Roglic, nel 2020 Simon Yates, e negli ultimi due anni Tadej Pogacar.

Dopo il passaggio da Massarosa la corsa entrerà in territorio pisano nella Sp 10 Nodica e Migliarino alle ore 11.30 e toccherà Pisa e il Ponte dell’Arno alle 11.47. Passaggio poi sulla statale Aurelia (chiusa dalle 11 alle ore 12.30) verso Stagno intorno alle ore 12 per poi approdare a Collesalvetti e con la strada Statale 206 a Il Crocino e alla località Tre ponti. Al km 83 l’incrocio per Pomaia che i corridori raggiungeranno prima di dirigersi a Castellina, che con i suoi 382 metri sarà il Gran Premio della Montagna della giornata. L’arrivo a Follonica della Carovana della Tirreno Adriatico è previsto per le ore 16.13.

