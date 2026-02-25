All’Università di Pisa un incontro su ricerca e farmaci per le malattie rare

Written by admin• 2:38 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo, TOP NEWS HOME PAGE

PISA- Giovedì 26 febbraio 2026, dalle ore 9.30, l’Università di Pisa ospita presso la Gipsoteca di Arte Antica l’evento “Quando la ricerca diventa speranza: come nascono i farmaci per le malattie rare”, organizzato con il patrocinio della Fondazione Telethon.

L’iniziativa, aperta a cittadinanza, studenti e comunità accademica, si inserisce tra gli appuntamenti che precedono la Giornata delle Malattie Rare del 28 febbraio e intende raccontare il percorso che conduce dalle scoperte di laboratorio allo sviluppo di nuove terapie.

La mattinata si aprirà con i saluti istituzionali del Rettore Riccardo Zucchi. Seguiranno gli interventi di ricercatori dell’Università di Pisa, della Fondazione Telethon e di rappresentanti dell’industria farmaceutica, che approfondiranno le fasi della ricerca e sviluppo dei farmaci per le malattie rare: dalla ricerca preclinica alla sperimentazione clinica fino alla disponibilità per i pazienti.

In apertura, Valentina Murelli (Fondazione Telethon) presenterà un caso emblematico di innovazione terapeutica non profit. I ricercatori dell’Ateneo illustreranno quindi studi e approcci sperimentali dedicati a specifiche patologie rare. La seconda parte dell’incontro vedrà il contributo di esponenti di Chiesi Farmaceutici, Angelini Pharma e Sanofi, per un confronto sul ruolo dell’industria nello sviluppo delle terapie innovative.

L’evento rappresenta un’occasione di divulgazione e dialogo sul valore della ricerca scientifica e sull’importanza di investire in ambiti ad alto impatto sociale e sanitario.

