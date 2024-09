Inaugurata in Via Corridoni la sede di Cisco Italia

Scritto da admin• 2:52 pm• Attualità, Pisa

PISA – Non poteva essere maniera migliore per festeggiare i 30 anni di attività in Italia della multinazionale americana CISCO – Azienda leader nel Mondo nel settore delle Tecnologie di rete – che inaugurare la mattina di venerdì 27 settembre, in via Corridoni n.117/D a Pisa, i nuovi Uffici, con il consueto taglio del nastro effettuato dal Sindaco di Pisa Michele Conti, alla presenza altresì dell’Amministratore Delegato di CISCO Italia Gianmatteo Manghi, della Vice Presidente dell’Unione Industriali Pisana Patrizia Alma Pacini, dell’Assessore al Lavoro della Regione Toscana Alessandra Nardini e del Presidente della Camera di Commercio Toscana Nord Ovest Valter Tamburini.

di Giovanni Manenti

Tale struttura, creata per ospitare il Team Ricerca e Sviluppo sulle tecnologie wireless, non rappresenta pertanto soltanto uno spazio di lavoro per i dipendenti CISCO, ma verrà utilizzata da parte di una squadra composta da talenti altamente specializzati come Laboratorio per la progettazione, la ricerca, e lo sviluppo soluzioni wireless ultra affidabili, sicure e ad alte prestazioni, costituita grazie all’acquisizione da parte di CISCO della startup “Fluidmesh” avvenuta nel 2020.

Ecco quindi che, nella Sede di Pisa oggi inaugurata, CISCO continuerà a creare soluzioni di connettività wireless dedicate a settori critici quali i trasporti su gomma e ferroviari, le infrastrutture portuali e l’industria, tutti settori che hanno bisogno di essere sempre connessi in modo affidabile, oltre che dotati delle massime prestazioni per operare in maniera efficiente e senza interruzioni.

Quali siano gli obiettivi dell’Azienda lo chiarisce l’Amministratore Delegato di CISCO Italia Gianmatteo Manghi: “in questa Sede realizziamo prodotti Wifi industriali che sono in grado di creare automazioni in molti settori, dal manifatturiero ai trasporti così da determinare una serie di vantaggi in termini di efficienza e sicurezza dei vari servizi,, ragion per cui questo Centro di Ricerca e Sviluppo in realtà serve tutta la nostra Corporation grazie ad un Team di talenti, di ingegneri e tecnici che lavorano per tutto il Gruppo, esportando il nostro genio, la nostra creatività che si traduce in tecnologie e brevetti molto innovativi“.

“La scelta di Pisa“, conclude l’Amministratore Delegato,”nasce dal fatto che questo Centro qualche anno fa siamo stati in contatto con la startup “Fluidmesh”, ideata da una collaborazione fra il Politecnico di Milano e l’Università di Pisa, il che ci ha consentito di scoprire una realtà veramente innovativa, in grado di sviluppare Wifi industriale con funzionalità estremamente valide, provvedendo così alla relativa acquisizione quattro anni fa e, da allora, le persone che lavorano in questo Centro sono quasi raddoppiate, mentre i destinatari dei nostri servizi sono principalmente le Società ferroviarie, le Società di Trasporti, i Porti e le Fabbriche, vale a dire tutti i Settori industriali dove vi è un ambiente che richiede una particolare protezione degli apparati in termini di automazione, telecontrollo e, di conseguenza, garantire maggiore efficienza e sicurezza“.

Da parte sua, il Direttore del Centro Ricerca e Sviluppo Alessandro Erta aggiunge: “Il ruolo ricevuto dall’Azienda mi rende orgoglioso ed, al tempo stesso, carico di responsabilità, in l’innovazione tecnolo quanto da una parte è quanto mai importante che una Multinazionale come CISCO investa in Italia e sul Territorio di Pisa, decidendo di continuare a far crescere la realtà che ha acquisito nell’aprile 2020, ma è altrettanto determinante cercare di dimostrare chegica che produciamo risulti all’altezza della competizione globale, ragion per cui ci attendiamo per il futuro maggiori sfide, competizione globale sul mercato a livello mondiale, con la speranza di poterci espandere ulteriormente e quindi assumere più persone in questa Sede, ritenendo che lo spazio che abbiamo creato sia più che adeguato per raggiungere tali risultati“,

Proprio il tema del lavoro è stato oggetto dell’intervento da parte dell’Assessore Regionale Alessandra Nardini, che ha precisato: “L’inaugurazione odierna rappresenta una grande opportunità sia per la città di Pisa che per la Toscana intera e mi auguro anche dal punto di vista occupazionale, dato che questo è un tema che mi sta particolarmente a cuore, rappresentando un’ulteriore possibilità di crescita e sviluppo sul territorio pisano che già ospita l’Università, il CNR, l’Istituto Sant’Anna, la Scuola Normale Superiore e gli altri Enti di ricerca, tale da favorire l’insediamento di realtà come questa”.

“Da parte mia”, conclude l’Assessore Nardini, “non posso che sperare che possa altresì divenire una grande opportunità anche per tante donne e ragazze in quanto uno dei nostri obiettivi è quello di superare i divari che ancora oggi esistono nella nostra Società, basti pensare alle disuguaglianze territoriali e generazionali, ma anche di genere, per le quali sicuramente il PNRR sta dando un aiuto in questo senso, ma la strada da fare è ancora in salita, ragion per cui ritengo che si debba incentivare la presenza femminile attraverso la valorizzazione ed il riconoscimento del talento delle donne anche negli ambiti afferenti le materie che ancora oggi ne vedono uno scarso impiego“.

Last modified: Settembre 28, 2024