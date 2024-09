Prosegue il week-end del Settembre Sangiulianese

Scritto da admin• 3:26 pm• Cultura, Eventi/Spettacolo, San Giuliano Terme, Sport

SAN GIULIANO TERME – Il Settembre sangiulianese prosegue con le iniziative del calendario che proseguirà anche per il prossimo mese. Intanto nella giornata di venerdì 27 settembre proseguono le letture di “Pronto? Chi legge? – Letture con la Bici delle Storie alle Bibliocabine” presso la Bibliocabina di via Traversagna (nel parco giochi limitrofo al parcheggio) a Mezzana alle ore 16:30 a cura dell’associazione Il Gabbiano. Sabato sarà invece recuperata l’iniziativa “Riflessi di stelle – Alla scoperta di miti e costellezioni” presso i laghetti di Campo alle ore 21; la serata, a cura dell’associazione Astrofili Pisani “Galileo Galileo”, fu rinviata a causa dell’allerta meteo arancione di qualche settimana fa. Domenica 29 sarà la volta della Festa dello sport al Parterre (ingresso Via XX settembre ore 15-18 cura Asd di San Giuliano Terme) e a seguire il concerto di San Giuliano Band concert sempre al Parterre Filarmonica di San Giuliano Terme

“Il Settembre sangiulianese sta procedendo nel migliore dei modi una manifestazione ricca di eventi, grazie ad un programma culturale variegato e aperto a tutti e a tutte – spiega la direttrice organizzativa Martina Favilla –. Eventi per grandi e piccoli, musica, teatro, sport, osservazioni del cielo, letture alle bibliocabine, presentazioni di libri, un insieme di momenti di preziosissima socialità per i quali ringrazio l’Amministrazione comunale nelle persone del sindaco Cecchelli e dell’assessora Pisano”.

“Andiamo avanti con l’ultima lunga serie di appuntamenti del Settembre sangiulianese facente parte del più ampio cartello dell’Estate sangiulianese – afferma l’assessora alla Cultura Angela Pisano –. Fino ad oggi stiamo registrando un grande successo delle tante iniziative ed eventi, grazie ad una programmazione di qualità e ad un ottimo lavoro di squadra dell’Amministrazione comunale con le varie realtà associative del territorio che ringrazio”.

“Il Settembre sangiulianese ci sta regalando forti emozioni e ad oggi le tante iniziative svoltesi hanno visto una forte partecipazione per tutti gli eventi, cosa che ci rende soddisfatti e ci dà un importante indicatore sulla strada giusta da percorrere – dice il sindaco Matteo Cecchelli –. Le importanti novità dell’edizione 2024 stanno renderanno unica l’Estate sangiualianese della quale il “Settembre” è il programma più esteso e diversificato, quindi rinnovo l’invito a partecipare e a rimanere sempre aggiornati sulle iniziative sui canali istituzionali e social del Comune di San Giuliano Terme”.

Il programma completo

EVENTI

sabato 31 agosto ENIGMANDO Festa dell’enigmistica 10° ed.

San Giuliano Terme – Parterre 21:00

A. Baroni M. Malaguti R. Binelli – Regia Cristiana Traversa

domenica 1 settembre ANTIQUA Mercatino dell’antiquariato San Giuliano Terme

dalle 9:00 alle 19:00 Pro Loco San Giuliano Terme

venerdì 13, 14, 15 settembre 2024 “Festa della Rocca e del suo territorio”

organizzata da Pro Loco Ripafratta “Salviamo La Rocca”

venerdì 20 settembre CUBA, L’ISOLA CHE RESISTE Festa per Cuba

Pontasserchio, Via Vittorio Veneto 18:00 – 24:00

Casa del Popolo di Pontasserchio in collaborazione con Ass. Italia Cuba

giovedì 26 settembre POMPIEROPOLI Pompieri per un giorno!

Presso il Parco “Alice Bernardi”, P.za Tempesti, Ghezzano 15:30 – 18:30

Gli Amici di Ghezzano e Associazione Volontaria Vigili del Fuoco in pensione

domenica 13 ottobre 100 STRADE PER GIOCARE spazio ai giochi San Giuliano Terme

15:00 – 18:30 Consulta del Volontariato

sabato 19 ottobre MATHILDIS Festa Medievale di San Giuliano Terme

Pontasserchio, Parco della Pace 15:00 – 20:00Antitesi asd aps

domenica 20 ottobre FESTA D’AUTUNNO Molina di Quosa

MUSICA

lunedì 2 settembre CONCERTO in occasione dell’80° ANNIVERSARIO DELLA RESISTENZA e della liberazione di San Giuliano Terme

Marcus Bostik Group – Un fiore per cantare al vento San Giuliano Terme – Parterre 21:15

Testimonianze a cura di ANPI San Giuliano Terme in collaborazione con Ass. Il Gabbiano, Ass. Molina Mon Amour

martedì 3 settembre Tributo a FABRIZIO DE ANDRE’ INSIEME PER FABER in CONCERTO

San Giuliano Terme, Centro Polifunzionale, Via di Giacomo 15 21:00 RSA Le Sorgenti

sabato 21 settembre Franscesco BOTTAI e Fabrizio BARTELLONI CANZONI ALLA SBARRA

San Giuliano Terme, Spazio Mumu Via Lenin, 155D 21:00 Associazione Peripheria

domenica 29 settembre SAN GIULIANO BAND end CONCERT

Parterre – Ingresso Via XX settembre 18:30Filarmonica di San Giuliano Terme

TEATRO

lunedì 9 settembre TeatrAlex The Ciardelli’s Show Parterre 21:15

Teatrika – Associazione teatrale – culturale

martedì 17 settembre SE STASERA SONO QUI Voci, Parole, Libertà e Sogni

Circolo Arci Casa del Popolo, Via Di Vittorio, 23, Orzignano 21:15

Fondazione Cardinale Maffi, RSA Mezzana, Associazione culturale Il gabbiano, in collaborazione con Circolo LaAV Pisa, Gruppo Emergency Pisa, Libera.

INCONTRI

lunedì 2 settembre 80° ANNIVERSARIO DELLA RESISTENZA e della Liberazione di San Giuliano Terme

cerimonia in ricordo dei partigiani della Brigata N. Casarosa

Asciano – Parco del Partigiano – Via dei Condotti 11:30 ANPI San Giuliano Terme

lunedì 9 settembre Ogni storia d’amore è una fine di Aura Cenni e Lorenzo Donati

Presentazione del Libro a cura di Riccardo Nencini – Ed. Mondadori Piazza Italia 18:00Mondadori

venerdì 20 settembre RIBELLE e RI-BELLA di Iula Dinucci Presentazione del libro

Pontasserchio, Via Vittorio Veneto Casa del Popolo di Pontasserchio in collaborazione con Ass. Italia Cuba

sabato 21 settembre CARCERI, DIRITTI, VOLONTARIATO Conferenza

Sala del Consiglio Comunale di San Giuliano Terme 18:00 Associazione Peripheria

giovedì 26 settembre TUTTE LE STORIE DI AISHA di Sandra Von Borries, illustrazioni di Frank Espinosa

Presentazione del Libro – Ed. Mandragora Presso il Parco “Alice Bernardi”, P.za Tempesti, Ghezzano 17:00 Fondazione Monasterio

giovedì 26 settembre NOI C’ERAVAMO, testimonianze e riflessioni di un ‘pompiere per caso’ di Claudio Chiavacci Presentazione del Libro

Circolo Arci Globo Verde 18:45 – Associazione Nazionale Vigili del Fuoco

OSSERVAZIONE DEL CIELO

SABATO 28 SETTEMBRERecupero RIFLESSI DI STELLE alla scoperta di miti e costellezioni laghetti di Campo ore 21:00 a cura di Ass. Astrofili Pisani “Galileo Galileo”

domenica 8 settembre RIFLESSI DI STELLE alla scoperta di miti e costellezioni laghetti di Campo 21:00 Ass. Astrofili Pisani “Galileo Galileo” ANNULLATO PER ALLERTA METEO ARANCIONE

sabato 14 settembre GALILEO E LA LUNA: 1610nla sfera perfetta si infrange

Conferrenza e osservazione della luna con i telscopi Ripafratta 20:30 Ass. Astrofili Pisani “Galileo Galileo”

LETTURE ALLE BIBLIOCABINE

mercoledì 25 settembre PRONTO? CHI LEGGE?

Letture con la Bici delle Storie alle Bibliocabine

Bibliocabina, Largo Collodi, San Giuliano Terme 16:30 Associazione Il Gabbiano

Venerdi 27 settembre PRONTO? CHI LEGGE?

Letture con la Bici delle Storie alle Bibliocabine

Bibliocabina, via Traversagna (presso il parco giochi limitrofo al parcheggio), Mezzana 16:30Associazione Il Gabbiano

giovedì 10 ottobre PRONTO? CHI LEGGE?

Letture con la Bici delle Storie alle Bibliocabine

Bibliocabina, Piazza Berlinguer, Metato 16:30Associazione Il Gabbiano

venerdì 11 ottobre PRONTO? CHI LEGGE?

Letture con la Bici delle Storie alle Bibliocabine

Bibliocabina,Via

Montessori, Pappiana 16:30 Associazione Il Gabbiano

giovedì 17 ottobre PRONTO? CHI LEGGE?

Letture con la Bici delle Storie alle Bibliocabine

Bibliocabina, Piazza Tempesti, Ghezzano 16:30Associazione Il Gabbiano

SPORT

domenica 8 settembre PEDALIAMO [ANNULLATO PER ALLERTA METEO ARANCIONE]

Pedalata non competitiva, libera e spontanea

Campo sportivo G. Bui, San Giuliano Terme 8:30 Polisportiva Sangiulianese

domenica 29 settembre FESTA DELLO SPORT

Parterre – Ingresso Via XX settembre 15:00 -18:00 ASD di San Giuliano Terme

