Acquedotto Mediceo: taglio del verde nel tratto sangiulianese

Scritto da admin• 1:18 pm• Attualità, San Giuliano Terme

SAN GIULIANO TERME– Uomini e mezzi per la cura del verde all’opera lungo l’Acquedotto mediceo nel tratto sangiulianese, per il taglio dell’erba e della vegetazione. A coordinare le operazioni, che andranno avanti fino alla prossima settimana, è il Comune di Pisa in qualità di proprietario della struttura. Ad oggi l’intervento è andato oltre la metà del pezzo interessato nel territorio di San Giuliano Terme.

“Le operazioni di taglio del verde lungo l’Acquedotto Mediceo stanno procedendo – spiegano il sindaco Matteo Cecchelli e l’assessore all’Ambiente Filippo Pancrazzi –. In agosto la nostra Amministrazione comunale aveva richiesto un sopralluogo congiunto per valutare lo stato della vegetazione e calendarizzare l’intervento entro la fine di settembre, in un’ottica di collaborazione affinché la manutenzione del verde lungo i condotti sia fatta con regolarità”.

“Siamo di fronte ad un monumento di grande valore storico oltre che paesaggistico, un luogo che caratterizza fortemente quella zona – proseguono –, quindi ci teniamo a ringraziare per la collaborazione il comune pisano e per l’impegno odierno e futuro rispetto alla manutenzione ordinaria del verde intorno ai Condotti”.

Last modified: Settembre 27, 2024