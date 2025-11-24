In pochi, ma i tifosi nerazzurri si fanno sentire, nei distinti del Mapei

Written by admin• 11:03 pm• Pisa SC

REGGIO EMILIA – Anche stavolta una trasferta senza la massa dei tifosi nerazzurri, quella al “Mapei Stadium” di Reggio Emilia contro il Sassuolo

di Maurizio Ficeli

Peccato, perché a condizioni normali, la presenza di tifosi provenienti dalla città della Torre Pendente sarebbe stata massiccia ed invece la tifoseria nerazzurra deve scontare ancora un divieto ingiusto. Ora si spera che il ricorso al Tar nelle prossime ore possa ridare in parte un pò di giustizia al popolo nerazzurro. Malgrado ciò erano presenti in ordine sparso tifosi del Pisa residenti al Nord ed in altre zone della Toscana e di Italia Inizia la gara e gli ultras neroverdi urlano “Libertà per Gli ultrà” in solidarietà verso i Pisani, seguito dal coro “Vaff al calcio moderno”.

Ed al 3′ Il Pisa passa in vantaggio su calcio di rigore segnato da Nzola e la sparuta rappresentanza pisana sugli spalti esulta, ma non c’è tempo di gioire che solo 3′ dopo Matic porta in parità le sorti per i neroverdi emiliani. Nel secondo tempo ad un certo punto dai distinti si è levato un coro “Pisa, Pisa!!”, che ha riecheggiato nello stadio, mentre da parte sassolese si urlava “chi non salta è un empolese!!”,oltre ad invettive verso i rivali di Carpi. Ed al minuto 80 il Pisa va di nuovo in vantaggio con Meister e tutta la tribuna coperta dove erano presenti tanti supporters nerazzurri esplode di gioia cantando “io che amo solo te, il mio Pisa Sporting Club..!!“. Ma in extremis il Sassuolo agguanta il pareggio. Peccato, potevano essere tre punti pesanti, ma l’importante è muovere la classifica

