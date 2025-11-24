Alberto Gilardino: “Il pareggio è il risultato più giusto. La squadra ha ancora grossi margini di miglioramento”

Written by Antonio Tognoli• 11:11 pm• Pisa SC

PISA – Alberto Gilardino commenta nel dopo gara il pareggio arrivato in extremis al Mapei tra Sassuolo e Pisa ai microfoni di DAZN.

“La squadra l’ha interpretata bene, il pareggio è il risultato più giusto. Il primo tempo meglio noi, nella ripresa meglio loro. Rosichiamo con il sorriso per aver preso gol nel recupero negli ultimi secondi. Questa squadra ha margini di miglioramento mentale e di crescita. probabilmente ci manca qualcosa per ottenere bottino pieno in trasferta, ma non ho nulla da rimproverare ai ragazzi che sono eccezionali e che anche stasera hanno gettato il cuore oltre l’ostacolo. E’ importante modellarsi dall’inizio per poi cambiare in corsa. Questo è dato dalla grande disponibilità dei ragazzi. Nel primo tempo con un pò più di lucidità potevamo fare anche un altro gol. Però ci portiamo a casa il punto e il sesto risultato utile consecutivo che dà entusiasmo e linfa che ci serve per andare avanti“.

