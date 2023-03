In Piazza Martiri della Libertà la Giornata della memoria in ricordo delle vittime di mafia

Scritto da admin• 3:07 pm• Pisa, Attualità, Tutti

PISA – La Giornata della Memoria in ricordo delle vittime di mafia, istituita dal 1996 grazie all’Associazione “Libera” e coincidente con il 21 marzo, in quanto primo giorno di primavera che simboleggia sia la rinascita e la vita che l’inizio di un percorso di impegno e di speranza di “lungo periodo” è stata caratterizzata per la nostra città da un duplice evento.

di Giovanni Manenti

Da un lato, difatti, alla presenza del Sindaco Michele Conti, del Presidente del Consiglio Comunale Alessandro Gennai e dell’Assessore alla Sicurezza Giovanna Bonanno, oltre alle altre autorità civili e militari, è stata posta la rituale colonna di alloro nei pressi dell’albero della legalità, fatto piantumare in Piazza Martiri della Libertà da parte dell’Amministrazione Comunale nel marzo 2021 in memoria di Giuseppe Tallarita, vittima innocente di mafia come ricorda apposita targa, e, dall’altro, è stata presentata, poco distante, la nuova “edicola della legalità” – in sostituzione di quella posta in Borgo Stretto e sequestrata nel 2013 in quanto collegata a reati di mafia – collocata lungo il muro di recinzione della Scuola Superiore Sant’Anna, in adiacenza del parcheggio sul Lato Nord della piazza, struttura la cui inaugurazione è prevista per il prossimo mese di luglio al fine di divenire un contenitore di iniziative culturali ed eventi legati alla promozione della legalità e dell’educazione civica.

Nel prendere la parola, il Sindaco Michele Conti ha sottolineato come: “aver posizionato l’edicola il questo luogo ritengo che rappresenti un grande significato dal punto di vista di lungimiranza dell’Amministrazione che ho l’onore di presiedere, soprattutto nella visione di cercare quotidianamente di far sì che quei valori che hanno contraddistinto il nostro Paese nella lotta alle mafie possano trovare forma anche qui dentro grazie ad una serie di iniziative che saranno programmate nelle prossime settimane, dovendo sempre ricordarci che riguardo ai fenomeni legati al contrasto delle mafia siamo poi noi Amministratori, al pari di coloro che ricoprono ruoli all’interno della Società civile così come in ambito militare, senza trascurare le Associazioni di Categoria e le Università, che possiamo e dobbiamo dare un piccolo contributo su tale versante che purtroppo è ancora presente in diverse parti del nostro Paese, potendo altresì infiltrarsi in attività che apparentemente non sembrano collegate, ma che viceversa lo sono“.

Dal canto suo, l’Assessore alla Sicurezza Giovanna Bonanno ha tenuto ad evidenziare come: “questa giornata rappresenti l’occasione per ricordare e commemorare tutti coloro che hanno pagato con la vita la loro battaglia contro la criminalità organizzata volendo semplicemente affermare quelli che sono i loro diritti e le libertà negate, circostanza che mi pone in condizione di dire che. come Amministrazione, sin dal primo momento ci siamo impegnati nel portare avanti un progetto di contrasto alla criminalità organizzata anche attraverso la diffusione di quella che è la cultura della legalità nelle Scuole e sul territorio con un contatto con i cittadini, facendo sì che già nel 2019 abbiamo voluto istituire questo luogo della memoria con l’apposizione di una targa ed il posizionamento dell’albero della legalità in ricordo di Giuseppe Tallarita proprio per far vedere quello che da sempre è stato il nostro impegno soprattutto per mantenere vivo il sacrificio, il dolore e l’esempio di tutti coloro che hanno combattuto contro la mafia“.

“E quest’oggi devo aggiungere“, conclude l’Assessore, “che questo luogo della memoria che abbiamo voluto istituire assume una valenza ancora maggiore arricchendosi con “L’edicola della legalità” , un evento che intende rappresentare l’inizio di un percorso teso a coinvolgere la cittadinanza in quella che deve essere, appunto, la diffusione di una cultura della legalità nella nostra città a 360 gradi“.

Last modified: Marzo 21, 2023