In gita verso l’ex Colonia della Piaggio: un gruppo di amici organizza un pullman per Santo Stefano d’Aveto

PONTEDERA – A trent’anni dalla chiusura della Colonia della Piaggio a Santo Stefano d’Aveto un gruppo di amici, ma soprattutto figli di ex dipendenti della Piaggio si sono ritrovati ed hanno deciso di ripercorrere per un giorno i luoghi della loro giovinezza, ma in particolare di quelle che erano i loro trascorsi nelle vacanze estive.

In particolare Pietro e Laura che hanno frequentato la Colonia Piaggio fino al 1994 e stanno organizzando una gita programmata per il 14 luglio prossimo che porterà tutti a Santo Stefano d’Aveto piccolo paese in Provincia di Genova. “Sarà un modo di ritrovarci tutti insieme e trascorrere un intera giornata i luoghi che hanno accompagnato la nostra giovinezza – afferma Pietro Tedesco – ci ritroveremo in circa quaranta persone e partiremo circa alle ore 6.30 del mattino dal piazzale del Cineplex a Pontedera. La prima tappa del nostro viaggio di circa tre ore sarà quello della portineria della Piaggio. Li ci fermeremo e ci faremo un bel selfie e poi ripartiremo alla volta della Liguria“.

“Non andremo solo a visitare la ex colonia, la gita servirà per fare un giro in paese e pranzare in un ristorante e gustarci il paesaggio di questa bellissima cittadina – afferma Laura Battaglini – nel primo pomeriggio andremo a far visita alla nostra cara ex Colonia. Lo faremo però solo dall’esterno perchè la Colonia risulta essere chiusa e dismessa e non più di proprietà della Piaggio ormai dal 1994. La speranza è anche quella di rincontrare o avere notizie delle “signorine”, che ci accudivano in quel periodo nella Colonia. Sarebbe davvero bello. Nei giorni scorsi di questa gita abbiamo informato la Piaggio con una mail e le autorità locali“, conclude Laura Battaglini.

Per maggiori info sulla gita contattare Pietro 345.0809131 o inviare un messaggio al gruppo Facebook “Colonia Montana Piaggio a S.Stefano d’Aveto“. Per chi volesse partecipare alla gita il costo è di 30 euro chi invece volesse aderire al pranzo 60 euro)

