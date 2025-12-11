A Palazzo Gambacorti l’iniziativa “Violenza di genere: strumenti, tutele e rete istituzionale”

Written by admin• 12:26 pm• Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo

PISA- Si terrà sabato 13 dicembre alle ore 9.30, nella Sala delle Baleari di Palazzo Gambacorti, l’incontro “Violenza di genere: strumenti, tutele e rete istituzionale”, promosso dal Comune di Pisa in collaborazione con il Rotary Club Pisa. L’appuntamento, aperto alla cittadinanza, rientra nel calendario delle iniziative dedicate al 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

All’incontro interverranno rappresentanti del mondo istituzionale, della magistratura, dell’università, dei servizi sanitari e delle associazioni. Sono previsti, tra gli altri, gli interventi dell’assessore alle pari opportunità Gabriella Porcaro, del presidente del Rotary Club Pisa Paolo Ghezzi, del presidente dell’Ordine dei Medici Giuseppe Figlini, della procuratrice della Repubblica Teresa Angela Camelio, di Mojgan Azadegan ed Emanuela Turillazzi dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana, dell’avvocata Olivia Marconcini, dell’avvocata Giulia Padovani e di Francesca Pecori, referente dell’Ufficio per l’eguaglianza dell’Università di Pisa e rappresentante dello Sportello interuniversitario contro la violenza di genere.

«L’incontro – sottolinea l’assessore Porcaro – è un’occasione per rafforzare la collaborazione tra istituzioni e comunità, affrontando la violenza di genere in tutte le sue forme, compresa la violenza assistita che coinvolge i minori. Solo con un lavoro condiviso possiamo garantire ascolto, protezione e diritti alle donne che subiscono violenza».

Durante la mattinata saranno illustrati:

gli strumenti normativi e operativi per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere;

il ruolo della Procura nell’applicazione del Codice Rosso;

il funzionamento del Codice Rosa presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana;

le tutele civili e gli ordini di protezione previsti dalla riforma Cartabia;

le attività dello Sportello interuniversitario contro la violenza di genere.

L’ingresso è libero.

