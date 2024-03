Ilaria Boggi si presenta come candidato a Sindaco del centrodestra unito: “Vinceremo tutti insieme”

Scritto da admin• 5:42 pm• San Giuliano Terme, Attualità, Politica, Tutti

Ilaria Boggi: ”Riparto con grande orgoglio ed emozione da dove sono cresciuta”

ASCIANO PISANO – Ilaria Boggi ha presentato la sua candidatura a sindaco di San Giuliano Terme per il centrodestra presso il locale ‘The Butcher‘ nella frazione di Asciano nel comune di San Giuliano Terme, il luogo dove ha trascorso praticamente tutta la sua vita.



di Antonio Tognoli



CENTRO DESTRA UNITO. La sala era gremita, con la presenza di numerosi cittadini indipendenti e di diverse realtà associative, oltre al convinto sostegno dei cinque partiti presenti, con i propri rappresentanti locali, provinciali e regionali: Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Noi Moderati e Partito Liberale Italiano.

RIPARTO DA QUI. “Riparto da qui dalla mia Asciano. Dal pallone dove ho iniziato a giocare a pallavolo, dalle strade dove correvo lungo i condotti ogni pomeriggio. Riparto da qui, dalle stesse strade che hanno visto le mie scarpe consumarsi. Il momento che sto vivendo è pieno di emozione. Per chi come me ama la politica, la candidatura a sindaco è un’esperienza unica. Supera ogni altra forma di candidatura, che sia per la Regione, Roma o l’Europa“.

SUL PROGRAMMA. “Cercheremo di lavorare come abbiamo sempre fatto coinvolgendo i giovani, presentando le istanze che i cittadini ci chiederanno, non per convenienza, ma per fare la cosa giusta. Ci tengo a dire che ci siamo – prosegue Ilaria Boggi – aperti ad un progetto civico, per chiunque abbia qualcosa da dire rompendo le barriere ideologiche, che spesso ci hanno diviso. In questa campagna elettorale getteremo il cuore oltre l’ostacolo faremo in modo che non ci siano frazioni di serie A e B e San Giuliano che non veda mai più divisioni. Siamo tanti tantissimi visti, grazie a tutti, siete uno spettacolo emozionante. Dal momento che non c’è sconfitta nel cuore di chi lotta, abbiamo deciso di andare a vincere l’8 e il 9 di giugno”.

MOLTI INTERVENTI DEGLI ALLEATI. La conferenza stampa di presentazione ha visto gli interventi dell’Europarlamentare Susanna Ceccardi, il Senatore Manfredi Potenti, i consiglieri regionali Elena Meini (Lega), Diego Petrucci e Francesco Torselli (FdI), la sindaca di Santa Maria a Monte, Manuela Del Grande, il responsabile degli enti locali del Partito Liberale Claudio Gentile, e Paolo D’Addario di Noi Moderati, che hanno espresso la convinzione di poter raggiungere un obiettivo storico per il Comune grazie alla compattezza e all’armonia di una vasta coalizione, all’impegno dimostrato negli anni e alla preparazione di Ilaria Boggi, che trasmette autentica convinzione, e alla stanchezza progettuale di una sinistra logorata dal potere. Sono intervenuti Matteo Chimenti, Emanuele Rusa e Simone Fabbrini, leader dei movimenti giovanili di Fi, Lega e FdI, che saranno candidati nelle rispettive liste e hanno passato il testimone a Boggi.

Last modified: Marzo 2, 2024