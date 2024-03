Lunedì 4 marzo molti temi di discussione in Consiglio Comunale

Scritto da admin• 5:15 pm• Pisa, Politica, Tutti

PISA – Nuovo appuntamento con il Consiglio Comunale. Lunedì 4 Marzo dalle 14,30 nella Sala Delle Baleari prima seduta dell’assemblea cittadina per questo mese di Marzo. Numerosi, come sempre, gli argomenti in discussione.

Si inizierà con ben quattro Question Time. Il primo, del consigliere Francesco Auletta (Diritti in Comune) e sul parcheggio delle scuole “Filzi”. Gli risponderà l’assessore Massimo Dringoli.



Il secondo, del consigliere Luigi Sofia (SI), è sulla qualità dell’aria della nostra città. Gli risponderà l’assessora all’ambiente Giulia Gambini. Il terzo, del consigliere Paolo Martinelli (La città delle persone), è sul sostegno alle famiglie di via delle Eriche di Tirrenia costrette ad evacuare la scosa settimana per il maltempo. Gli risponderà, anche qui, l’assessora all’ambiente Giulia Gambini. Il quarto, della consigliera Dalia Ramalla (Pd), è su alcuni marciapiedi davanti alle scuole “Oberdan”. Gli risponderà l’assessore ai lavori pubblici, Raffaele Latrofa.

Sarà poi la volta delle interrogazioni (come quella del consigliere Sofia su l’acquisto di alcuni fondi commerciali in zona la Stazione) e poi delle interpellanze (come quella del consigliere Auletta su i lavori presso il canale dei Navicelli). Infine, i consiglieri si confronteranno su alcune mozioni tra le quali si menziona quella del consiglire Auletta su gli scontri davanti al liceo “Russoli della scorsa settimna o come quella sulle accise e il costo dell’energia del consigliere Matteo Trapani (PD). Come di consueto anche questa nuova seduta del Consiglio Comunale sarà trasmetta in diretta streaming dal Canale You Tube delllo stesso Consiglio Comunale.

Last modified: Marzo 2, 2024