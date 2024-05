Ilaria Boggi (Lega): “Chi è il mio vero avversario del Pd?”

Scritto da admin• 1:12 pm• San Giuliano Terme, Politica

SAN GIULIANO TERME – “Non so quali problemi abbia il Segretario del Pd Aldo Bronzini, peraltro così carino da dedicarmi così tanto spazio sui giornali. A spanne ne vedo due. Il primo è l’incontinenza verbale, il secondo la confusione”, afferma Ilaria Boggi candidata a Sindaco del centrodestra a San Giuliano Terme.

Da un lato, infatti, dalle sue parole, sembro una pericolosa fascista o giù di lì. In un altro passaggio si sottolinea però, con malcelato fastidio, che sono piena di “Ex PD, Ex di sinistra unita, Ex PSI”, non proprio gente intenta a cantare “Faccetta Nera”.

Da un lato sarei così inaffidabile da non aver saputo gestire un Gruppo in Consiglio comunale, e però ho l’appoggio di importati amministratori del passato.

Da un lato Bronzini premette che loro preferiscono la “politica per” e poi parte con attacchi sguaiati e personali. Spero di non conoscere mai la sua “politica contro”.

Però va ringraziato, Bronzini. Perché usa frasi e verbi irridenti come “sghignazzare” e “liste civiche paravento”, termine con cui liquida una passione politica ritrovata da molti giovani e da molte persone che, ormai deluse dalla politica, avevano perfino smesso di votare e ora invece si candidano addirittura come Consiglieri. E dimostra che abbiamo ragione noi a parlare di un Pd arrogante e autoreferenziale. Comunque, a questo punto, sfido Bronzini – che sì alterna nelle dichiarazioni a Cecchelli e a Dì Maio – a un confronto pubblico. Magari sui temi concreti e non sulle offese. Almeno riuscirò a capire chi è il mio vero avversario del Pd”, dichiara la candidata a Sindaco di San Giuliano Terme Ilaria Boggi.

Last modified: Maggio 9, 2024