Giochi Santacrocesi 2.0: una giornata di sport e divertimento per tutta la famiglia

Scritto da admin• 1:24 pm• Santa Croce sull'Arno

SANTA CROCE SULL’ARNO – Sabato 11 maggio ritornano i Giochi Santacrocesi 2.0, un’occasione imperdibile di sport e divertimento.

Dalle 9 alle 20, presso il Palaparenti, le associazioni e società sportive di Santa Croce sull’Arno offriranno ai cittadini l’opportunità di sperimentare diverse discipline sportive grazie all’aiuto dei loro istruttori esperti.

Dalla pallavolo al calcio, dal basket al tennis fino alla danza e al nuoto, sarà possibile provare varie attività, comprese quelle innovative come il cheerleading.

Decathlon sarà partner dell’evento, mettendo a disposizione le strutture sportive. L’amministrazione comunale, in risposta alle richieste delle realtà sportive locali, ha ripreso questa antica tradizione per creare un momento di aggregazione e socializzazione, rivisitandola in chiave moderna e proiettata al futuro. L’iniziativa è aperta a tutti i cittadini e l’ingresso è gratuito.

Last modified: Maggio 9, 2024