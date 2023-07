Il Vecchianello all’Estero torna al successo nel Palio Rionale Vecchianese: battuto 2-1 San Frediano

Scritto da admin• 3:53 pm• Vecchiano, Sport/Altro, Tutti

NODICA (VECCHIANO) – Tredici anni dopo Vecchianello all’Estero torna al successo sconfiggendo in finale San Frediano aggiudicandosi il Palio Rionale Vecchianese. I gialloblù allenati da mister Barsotti si aggiudicano il quarto palio in venti edizioni.

Nell’occasione il campo della “Coronella” ha fatto registrare il tutto esaurito. Per il Vecchianello all’Estero le reti di Giusti e Campera, per il San Frediano gol di Costantino. Nella finale per il terzo posto successo netto (3-0) di Vecchiano Centro su Fornace Castello. Per i biancoverdi doppietta di Nico Lelli e gol di Cavaretta.

ROSA VECCHIANELLO ALL’ESTERO: Doriano Cima, Alessandro Cima, Gabriele Campera, Lorenzo Boschetti, Tristan Bonini, Filippo Cola, Luca Degl’Innocenti, Lorenzo Fratini, Niccolò Giuntoli, Luca Giusti, Paolo Guerrieri, Massimo Maurutto, Jacopo Paoli, Nicola Pizzonia, Michele Repetto, Marco Rossi, Alessio Spinabella, Federico Talini. All. Barsotti.

Sabato 8 luglio alle ore 20 è prevista la serata finale in Piazza Pasolini a Vecchiano con la “Festa in Piazza”. Buon cibo e musica con animazione a cura di Feel Acustic Duo.

