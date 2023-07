Ritiro. Il Pisa Sc torna in Val Seriana. Prime amichevoli con Pro Sesto e Fiorenzuola

Scritto da admin• 1:13 pm• Pisa SC

PISA – Si svolgerà anche quest’anno in Val Seriana la fase di preparazione precampionato del Pisa Sporting Club.

Per il terzo anno consecutivo il quartier generale nerazzurro sarà operativo tra Castione della Presolana e Rovetta; la squadra salirà in Val Seriana nella serata di mercoledì 12 luglio e rientrerà a Pisa venerdì 28 luglio. Come ormai tradizione la base logistica del Pisa Sporting Club sarà presso l’hotel Milano Alpen Resort Meeting & Spa di Bratto, frazione del Comune di Castione della Presolana.

Gli allenamenti e le sedute in palestra, invece, si svilupperanno quotidianamente, a partire da giovedì 13 luglio (ore 9.30 e ore 17.30) presso il Centro Sportivo “G. Paolo Marinoni” di Rovetta, posizionato a pochi minuti di distanza dall’Hotel Milano e dotato di tutte le strutture idonee al lavoro tattico, tecnico e atletico della squadra nerazzurra.

Questi i test amichevoli programmati:

Lunedì 17 luglio (ore 18.00). Pisa-Selezione Locale

Domenica 23 luglio (ore 18.00). Pisa-Pro Sesto

Giovedì 27 luglio (ore 18.00). Pisa-Fiorenzuola

Non mancheranno, come ogni anno, gli appuntamenti conviviali dedicati ai tifosi nerazzurri che decideranno di seguire la squadra in Val Seriana; il programma completo degli eventi sarà successivamente comunicato attraverso i nostri canali ufficiali.

Last modified: Luglio 3, 2023